El partido Movimiento Ciudadano (MC) postulará al actor Roberto Palazuelos como su candidato para la gubernatura de #QuintanaRoo, durante el proceso electoral 2021-2022.

Así lo aseguró este jueves el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, en plena transmisión en vivo de un programa de televisión del que es titular.

En una breve intervención, el comunicador expresó que se encontraba en condiciones de confirmar que “El Diamante Negro” será el representante del “movimiento naranja”.

Cabe recordar que el próximo año habrá elecciones para determinar la gubernatura de Quintana Roo, pues según el calendario electoral se terminará formalmente el mandato del actual mandatario.

Roberto Palazuelos ya había mencionado su interés por MC

Roberto Palazuelos ya había manifestado su intención de contender por un puesto de elección popular, aunque no se sabía qué partido iba a cobijarlo.

Fue en julio pasado cuando el “#Mirrey” expresó que ya analizaba a qué organismo político irse para cumplir con su aspiración por la gubernatura de Quintana Roo.

“[Movimiento Ciudadano] me coquetea mucho y lo estoy analizando, porque no sé si me iría a la alianza PRI-PAN-PRD o me iría mejor con Convergencia [Movimiento Ciudadano] para estar libre de toda la corrupción y de todas las cosas que los otros partidos nos han dejado en el pasado”, llego a decir “El Diamante Negro”.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante ya confirmó que Movimiento Ciudadano (MC) será quien cobije a Roberto Palazuelos en sus intenciones para acceder al poder; sin embargo, el partido no ha emitido pronunciamientos oficiales al respecto.