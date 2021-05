Solidaridad, Quintana Roo, a 28 de mayo de 2021. La candidata de Morena, Partido Verde, PT y MAS, a la presidencia municipal de Solidaridad, Laura Beristain, hizo un llamado a simpatizantes y militantes del proyecto de la coalición Juntos Haremos Historia a votar masivamente por el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Decirles amigas y amigos que vamos muy bien y que solo faltan 9 días para ganar la elección del 6 de junio. “Hemos recorrido a pie las calles, gastando suelas, tocando puertas, pero lo más importante tocando las vidas, los corazones de las personas”, destacó Laura Beristain.

Nosotros somos humanistas igual que ya saben quién, nuestra filosofía de vida es servir a la gente, abundó.

Beristain Navarrete se comprometió a consolidar el nuevo gobierno de Morena con Cero-Deuda. Que no se confundan. No somos iguales. Nosotros no pediremos deuda, precisó.

En nuestro proyecto de Nación, el gobierno es del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Por eso tenemos que salir a votar en familia, todos juntos, unidos, como muéganos, felices en fiesta, convocó la morenista.

Tememos que corresponderle a nuestro líder moral todo el cariño que le tiene a Solidaridad. Hagamos que el 6 de junio sea una segunda fiesta como la que logramos en 2018 con todos nuestros votos, finalizó la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Laura Beristain.