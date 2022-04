Laura Fernández Piña, candidata a gobernadora por la coalición “Va por Quintana Roo” del PAN, PRD y Confianza concedió ana amplia entrevista a Mariana Orea, directora de la revista Oveja Negra, en la que habla de todo, del “Niño Verde”, de su vida privada y su carrera política.

Te la transcribimos íntegramente:

———–

LAURA FERNÁNDEZ alza la mano para Gobernar QUINTANA ROO. Experiencia, fortaleza y voluntad política para devolverle seguridad y oportunidades al milagro económico de México. Va con todo y contra todos los que quieren secuestrar políticamente al Estado.

Laura, ¿Cuándo descubriste que eras la OVEJA NEGRA?

Desde que tengo uso de razón soy OVEJA NEGRA, ya lo decía mi mamá! Y a lo largo de mi vida me ha gustado tomar mis propias decisiones, riesgos, aunque a veces eso me meta en problemas.

– ¿Cómo defines a Laura con 3 adjetivos?

Tenaz, comprometida y humana.

– ¿Qué le debes a Quintana Roo?

Quintana Roo me ha dado todo: una familia (mis hijos son quintanarroenses), mi carrera profesional.

– ¿Y qué crees que te daba a ti Quintana Roo?

Nada, yo creo que al contrario; YO ME DEBO A QUINTANA ROO, tierra prodigiosa, y creo que hay mucho que debo regresarle.

– ¿Cómo incursionaste en la política?

Llegué a Quintana Roo hace 25 años. Abrí una agencia de publicidad y empecé a asesorar a políticos, hasta que me invitaron a participar como directora de Turismo y Relaciones Públicas de Benito Juárez (1999). Ahí encontré mi verdadera vocación: el servicio público.

-¿Tuviste obstáculos para convertirte en la mujer política que hoy eres?

Por supuesto. Mi historia es la de muchas mujeres en Quintana Roo y en México. Los obstáculos de censurarte, de bajarte de las candidaturas, de no tomarte en cuenta.

-¿Cuál es tu fórmula?

Quizá sea que soy muy tenaz o muy terca, insistí, busqué siempre la rendija, el espacio para poderme colar.

-La mujer en la política hoy en día…

Las cosas cambiaron, ya que la ley obliga a los partidos a postular a las mujeres al 50% en todos los cargos de elección popular, y eso nos ha dado más espacios, un piso parejo para poder conseguir esos cargos y poder incidir en nuestra sociedad.

-¿Cuáles crees que hayan sido tus aciertos?

Primera mujer en gobernar el municipio más joven de Quintana Roo: Puerto Morelos; primera mujer reelecta en el cargo, lo que me valió crear el andamiaje jurídico,las instituciones. Me tocó contratar al primer bombero, al primer policía, a los primeros funcionarios, crear el DIF. En fin, crear una clase política, un sistema administrativo para que Puerto Morelos pudiera gobernarse de manera autónoma. Creo que ese es el gran logro.

-Pendientes…

Independientemente de todas las acciones que se hicieron de obra, de servicios, que también fueron muchas, Puerto Morelos era un destino muy olvidado. Tiene más de un siglo de historia, 6 años como municipio y un gran rezago social y de infraestructura y en servicios aún.

-¿ Y el turismo?

Uno de los principales logros que tuvimos es posicionar a Puerto

Morelos como destino turístico a través de la gestión con las Online Travel Agency (OTAS). Cuando tomé posición había 3,000 cuartos hoteleros, hoy hay 8,500, un crecimiento de más de mil cuartos por año.

-Una de las cosas de las que se te reconoce, el tema del sargazo…

Logramos hacer un proyecto integral para controlar el sargazo en Puerto Morelos. Este protocolo se realizó con ambientalistas, empresarios, sociedad civil y por supuesto con el gobierno municipal. Creamos una barca sargacera, creamos las barreras, hicimos miles de pruebas, hasta perfeccionar todo el sistema que recoge principalmente el sargazo en el agua, lo cual evita que llegue a la orilla y se lleve la arena al recogerlo para hacerlo un proyecto sustentable.

-¿Trascendió?

Este proyecto es el que tomó como base la Marina para poderlo generar. Hoy es un modelo que se copió y se replicó en el resto del estado.

-Al respecto, de llegar como gobernadora ¿qué harás?

Vamos a trabajar en políticas públicas, sobre todo de la Zona Norte del Estado donde llega mayor cantidad de sargazo, para contenerlo. Es posible amortiguar con éxito su impacto.

– En la zona norte, casi ya no hay playas públicas…

Hay que rescatarlas para los quintanarroenses; por su-puesto que tiene que haber ventanas al mar, y dotarlas de infraestructura y servicios públicos. Es un derecho ciudadano y una obligación gubernamental.

-Laura, el partido Verde te abanderó para llegar a la presidencia municipal de Puerto Morelos. ¿Por qué te cambiaste de estafeta?

Quería ser candidata a presidenta municipal por la alianza PRI/PVE/NA. Sin embargo, la única manera de ser candidata fue renunciar al PRI y afiliarme al Verde. Ellos me dieron la candidatura, pero yo gané la elección e hice un buen gobierno; nunca los deje entrar.

-¿En qué sentido?

Una vez que logramos sacar adelante la elección de la presidencia municipal que me sucedió, yo como diputada federal, el PVE tomó el control del municipio. Hoy desgraciadamente la mayoría de los regidores y los secretarios de Gabinete no son puertomorelenses; todos vienen de fuera del Estado. Hoy Puerto Morelos está secuestrado políticamente hablando.

-¿Cuál es la pretensión de PVE?

Ese partido quiere apoderarse de espacios que son de los Quintanarroenses. Hoy con tristeza vemos que ya han avanzado en algunos municipios, por ejemplo

en Benito Juárez (Cancún), donde tenemos un tesorero, un oficial mayor del partido Verde. Quieren controlar el ingreso, los contratos públicos, como ya lograron con el de la basura, con el del relleno sanitario, y otros tantos.

-¿Van por la Gubernatura?

La candidatura de Mara Lezama es un escenario. Atrás de las faldas de Mara está el Niño Verde, quien quiere apoderarse de Quintana Roo, y lo digo con conocimiento de causa. Estuve ahí, en las entrañas del animal, y esa es su intención.

-¿Y Morena?

Hasta los de Morena salen perdiendo, por eso se enojaron y tuvieron muchas divisiones. Ni siquiera los propios militantes de Morena tienen acceso a esas posiciones. Le dieron la concesión, la franquicia del Estado.

-¿Está todo perdido?

No, por eso levantamos la mano: a mí no me gusta perder, yo sé ganar elecciones y ésta no va a ser la diferencia. Somos más los buenos, somos más los que analizamos nuestro voto y en este proceso es muy importante que la gente no vote con la venda en los ojos, no vote por un partido de moda.

– Laura, ¿Por qué quieres gobernadora?

Quiero ser gobernadora porque siento que estoy en mi mejor momento para participar. Tengo 23 años de experiencia en el servicio público, conozco mi estado, he sido directora de Turismo en Benito Juárez, secretaria de Turismo del estado más turístico del país. fui diPutada local Presidiendo la comisión de hacienda, PresuPuesto y cuenta, lo cual me dio la posibilidad de darle presupuesto y viabilidad financiera a cada uno de los municipios. Sé cuáles son las prioridades en cada uno de ellos, pero sobre todo conozco todos los rostros quintanarroenses y sus necesidades para darles respuestas puntuales.

-Norte-Sur…

Es importante enlazar el norte con el sur socialmente y comercialmente poder darle esa sinergia a las actividades económicas que tenemos, como el campo.

-El campo… en el olvido.

El campo es Quintana Roo es fértil. Producimos papayas, piña- miel, chile habanero, plátano, limones, miel, naranja. Sin embargo, nuestros productores mal venden su producto, no se ha logrado ese círculo virtuoso entre productor-distribuidor- consumidor.

-¿Qué propones?

Hacer un campo todavía más productivo, y enlazarlo con la parte comercial. Tenemos 110 mil cuartos hoteleros y 2 millones de habitantes para crear esa cadena y consumir nuestros productos, todos de calidad y con mejor precio. Es absurdo seguir consumiendo productos símiles de otros estados.

-Laura, has prometido en tu campaña el Seguro Popular ¿Tienes la estrategia?

Para empezar tengo el diagnóstico del sistema de salud pública que está por los suelos; incluso en el ISSSTE y en el IMSS, ni hablar de los Hospitales Generales. No hay medicamentos, ni atención a consultas públicas. Lo principaL es regresar eL seguro popuLar, que en La adminisTración pasada funcionaba muy bien y miTigaba muchísimo el tema

de las finanzas familiares. vamos hacer un esfuerzo estatalparaquetodoslos quintanarroenses tengan acceso a las consultas y a los medicamentos gratuitos.

-¿En el caso de las Guarderías de tiempo completo?

El 52% de la fuerza productiva en Quintana Roo está compuesto por mujeres de acuerdo con datos del INEGI, hay + mujeres que hombres trabajando. Es muy importante darles a ellas las guarderías y escuelas de tiempo completo para sus hijos.

-¿Cómo lo piensas aterrizar?

Evidentemente con esquemas y estructuras gubernamentales, pero también con la participación ciudadana como las ONG’s y las empresas socialmente responsables, a las que podemos estimular con incentivos fiscales. Históricamente éstas han ayudado a mitigar las deficiencias de gobierno lamentablemente, sin embargo su participación es importante.

-Pymes…

Vamos a Trabajar muy fuerTeconeLmicroype- queño empresario, creando esquemas desde el Gobier- no del Estado para ayu- darles aperturar negocios agilizando licencias de funcionamiento, eliminan- do corrupción y coyotaje a través de plataformas digita- les y generar sinergia con go- bierno federal a fin de para bajar esos recursos para im- pulsar la apertura de nuevos negocios.

-¿Estarías dispuesta a que te denuncien x no cumplir tus promesas?

Todas las propuestas que he hecho a lo largo de mi carrera política siempre las he cumplido. Por ejemplo, en Puerto Morelos les prometí a las personas que vivían en una invasión y que no tenían patrimonio propio, regularizar su tierra; dotar de infraestructura urbana sus colonias (agua, luz, drenaje, calles, recolecta de basura). Y lo hemos logrado, poco a poco y están satisfechos.

Yo lo que prometo lo cumplo; tengo la experiencia, sé de mis alcances y de lo que no puedo cumplir.

-¿Quién es tu padrino político?

Yo no tengo padrinos políticos… tal vez ese ha sido mi problema. He trabajado mucho para lograr cada cargo de elección o cada cargo administrativo. Lo que sí tengo es un gran equipo de trabajo, expertos en diferentes áreas y que van de la mano en este nuevo proyecto a la gubernatura.

-¿Tú crees que el sistema conspira contra el buen gobierno?

Creo que el sistema se boicotea porque a veces quieren hacerse de la vista gorda con graves problemas que hay y no se resuelven y eso va a generando una bola de nieve que redunda en problemáticas como las que tenemos en Cancún, donde no sirven los semáforos, donde un bulevar principal sigue sin pavimentarse, baches por toda la ciudad, problema de la recolección de basura fuera del primer cuadro, en fin.

-¿Existe la democracia? ¿Está ya negociada la Gobernatura?

Precisamente eso es lo que debemos de evitar, el conformismo de bajar las manos. No está nada dicho. Los ciudadanos tienen el derecho de elegir a sus gobernantes y el 5 de junio será el día de la elección en donde los Quintanarroenses tengan esa oportunidad.

-Se habla de que la candidata del partido de ya sabes quién es la buena…

Los rumores son estrategias de algunos candidatos para que la gente no salga a votar, porque hay un gran rechazo al trabajo y a los resultados que están a la vista, nada más hay que caminar tantito. Ya tuvimos 4 años y no vimos resultados en Cancún.

-¿Hacer valer el voto?

Si nosotros somos apáticos entonces vamos a tener más de lo mismo, pero si nosotros nos organizamos y formamos ese frente ciudadano y salimos a votar el 5 de junio estoy segura que vamos a ganar y es ahí en donde tenemos esa gran oportunidad de generar un nuevo cambio en Quintana Roo,sobretodoaquíenCancún donde las cosas están de cabeza.

-¿Cómo ves Cancún?

Todos elegimos Quintana Roo para vivir, para formar una familia, para darles a nuestros hijos una mejor oportunidad,. ¿qué es Lo que esTá pasando? ¿cuándo nos perdimos? porque no lo estamos Logrando.

hoy en nuestras calles todos los días hay muertos.

-Y en ese sentido ¿qué propones, en el tema de seguridad?

Atender el tema de la seguridad es lo más importante. Mi propuesta: ya tenemos el C5, un centro de inteligencia con una inversión fuerte, ahora necesitamos dotarlo de cámaras de seguridad, y sí se puede, ve a Mérida y hay en cada esquina una cámara, en cada poblado, en las zonas de playa, en las carreteras.

-¿Y el capital humano?

Insisto, si no capacita- mos y damos mejores condiciones a nuestros policías (créditos, suel- dos justos, salud públi-ca), difícilmente com- batiremos el caos de la inseguridad.

-¿Estás dispuesta a la demanda empresarial?

Siempre he caminado a lo largo de mi carrera política con el sector empresarial; le he apoyado desde las áreas donde he participado, pero se necesitan empresarios más críticos, que alcen la voz, es muy importante.

-¿Cómo percibes al empresariado?

Hoy veo un sector empresarial echado para atrás, tal vez por miedo a las represarías, porque es cierto, muchos empresarios amigos personales me dicen que les hablan para “regañarlos” o para quejarse porque me dieron un espacio. No podemos crear una cultura de terror. Un gobernante es un servidor público. hay que estar abiertos a la crítica.

-¿Culpables?

Los partidos de moda que ponen personas en candidaturas que no tienen experiencia, ni oficio político, que creen que son el centro del universo, que hay que rendirles pleitesías cuando tienen que atender a la gente de todo el te- jido social.

-¿Y la corrupción?

Dicen que van a sacar a la mafia del poder, pero la mafia del poder camina de lado de ellos, está von ellos. es absurdo ¿no?

LAURA AL DESNUDO

-¿Ha existido algún tipo de información que hayas leído, oído, visto sobre ti que te estremezca?

Llevo muchos años en la política y siempre hay “campañas negras”, no son más que expresiones cobardes de la gente que no tiene valor para decirte frente a frente lo piensa de ti y lo hace a través de calumnias. Estoy curtida.

-¿Ha habido alguna gente del poder que haya estado contigo protegiéndote en lo bueno o en lo malo?

Tengo muchos amigos y aliados en la política con experiencia que me han ayudado a encontrar el mejor camino en crisis económicas, en conflictos naturales (huracanes, sargazo), pero al final del día uno es el que toma las decisiones.

-¿Qué temerías que te fuera arrebatado?

MI VIDA

-Para ti ¿cuál ha sido el mejor presidente de México?

Wow, es difícil mencionarlo; todos han tenido aciertos y errores, pero te podría decir que el logro que tuvo el penúltimo presidente, Peña Nieto, fue el darnos a las mujeres ese 50% de participación en los cargos de elección popular. Si no hubiera sido por esa ley yo no hubiera sido presidenta municipal y tan poco estaría aquí buscando una candidatura a la gubernatura.

-Y para ti ¿cuál ha sido el mejor gobernador de Quintana Roo?

Híjole ¡me pones en camisa de 11 varas! pero lo que sí Te puedo decir es que con Carlos Joaquín me tocó participar más de cerca por 5 años como presidenta municipaL, y quizá con él tuve oportunidad de trabajar extraordinariamente en equipo sin pertenecer a su partido. Es un gobernador que respetó mi posición.

-Laura ¿qué aprendizaje te dejó la pandemia?

Uy! que hay que vivir la vida con intensidad, decir lo que uno siente, reinventarse y ser resilientes en un mundo cada vez más competitivos.

-¿Qué película describiría tu vida? Tal vez la serie House of Cards, donde hay desde traiciones, crímenes e intrigas, hasta casos exitosos de manejo de crisis.

-¿Qué canción desnudaría tu alma?

Vive, de Napoleón, es mi himno.

-¿Cuál ha sido el momento más triste de tu vida?

Mi primer embarazo no se logró. Duró 2 o 3 meses y desgraciadamente perdí al bebé y eso fue un tema que me dolió muchísimo en mi vida.

-¿Cuál crees que ha sido tu mayor acierto?

ENTRAR A LA POLÍTICA.

-¿Tu peor error?

El Partido Verde. Valió la pena sí, pero viví experiencias muy

amargosas, incluso de violencia de género en esos 5 años.

-¿Tu miedo?

A la muerte, a que les pase algo a mis hijos o algún ser querido.

-¿Qué palabra te tatuarías?

CREE

-¿Cuál es tu grosería favorita?

Uff! Salen sapos y culebras cuando hay impotencia, frustración y enojo… eso me súper requete encabrona.

-¿Lo más valiente que has hecho?

Esto, a salir a decir la verdad, no quedarme callada. Durante muchos años he cuidado las for- mas, soy institucional, política- mente correcta, apechugo, pero en esta ocasión creo que vale la pena decir las cosas como son, ser la voz de mucha gente y po- der abrirle los ojos a muchos ciudadanos de lo que no debe de suceder en Quintana Roo.

-¿Tus placeres culposos?

Me encanta comer sobre todo en los changarritos: taquitos, tortas todo eso me fascina. Me es difícil cerrar el pico.

-¿Cuál es tu virtud privada y tu vicio público?

Mi virtud privada, ser muy buena ama de casa aunque ¡no lo creas! Mi vicio público, agarrar el micrófono y ¡no soltarlo!

-¿Cómo vives tu sexualidad?

¡Activa! Tengo un esposo maravilloso, cumplidor y ¡paciente!

-Sï fuera tu última cena ¿cuál sería tu menú?

Una copa de vino tinto, un buen corte de carne jugoso con una papa con crema con tocino y, como me voy a morir, pues un fondant de chocolate caliente con un helado de vainilla a un lado.

-¿Si vieras a Dios cuál sería la primera palabra que le dirías? ¡GRACIAS!

-¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio?

Vivió para servir.

-¿Qué te gustaría dejar como legado?

El espacio donde nuestras nuevas generaciones puedan desarrollarse, crecer, un Quintana Roo de oportunidad, sin violencia, con servicios públicos eficientes y SIN CORRUPCIÓN.

Y hoy te declaras Oveja Negra porque…

Soy irreverente, porque digo lo que pienso, lo que siento, porque quiero a un Quintana Roo diferente, gobernado por las mejores mujeres y hom- bres, y porque estoy dispues- ta a correr los riesgos y a trabajar muy fuerte.