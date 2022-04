CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril.— Laura Fernández Piña, candidata a gobernadora por la coalición Va por Quintana Roo, presentó hoy un procedimiento especial sancionador en contra de Jorge Emilio González Martínez por incurrir en violencia política en contra de las mujeres en razón de género y actos calumniosos.

La denuncia ante el Instituto Electoral de Quintana Roo incluye a Mara Lezama Espinosa y a los partidos políticos que la postulan como candidata a gobernadora, Verde, Morena, PT y Fuerza por México por tolerar, consentir y no rechazar este tipo de conductas calificadas de violencia política de género.

En conferencia de prensa con los líderes nacionales del PRD Jesús Zambrano Grijalva y del PAN Marko Cortés Mendoza, Laura Fernánez informó que en su denuncia solicitó la adopción de medidas cautelares y de protección para el cese oportuno de la conducta denunciada.



En la conferencia de prensa estuvo también Luis E. Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, así como legisladores federales panistas y perredistas.

La agresión y amenaza de González Martínez están contenidas en un audio, en el que se le escucha leer un texto que Laura Fernández le envío por Whatsapp en diciembre pasado para explicarle sus razones de renunciar a su militancia en el partido Verde.

“Me siento perseguida política de mi propio partido y de mis compañeros, cuando yo he dado mi mayor esfuerzo para mantenerlo vigente. Nunca me conduje sola, siempre tuve comunicación contigo, pues tu dirigías el camino a tomar, pero ante la falta de trato digno y acuerdos no cumplidos, no me siento a gusto”, señala Laura Fernánez en el mensaje enviado a González Martínez.

Mientras leía a alguien el mensaje, González Martínez hacía acotaciones ofensivas contra Laura Fernández.

“Las mujeres ya por ser mujer y no hay pedo. Imagínate cabrón de esta pendeja. ¡Así cabrón! Hay amenazas a ella y sus hijos, wey. Que no mames cabrón, se tiene que ir a la carcel”, se escucha decir a González Martínez.

En la connferancia de prensa, Laura Fernández dijo que procederá a interponer denuncia penal ante la fiscalía contra Jorge Emilio González y Mara Lezama a los que responsabilizó “de cualquier cosa que me pueda pasar a mi o a cualquier miembro de mi familia y de los colaboradores”.

“Es una lástima que políticos de los de antes, miembros prominentes de la mafia del poder de nuestro país, estén utilizando la imagen del Presidente y su partido para querer llegar a la gubernatura y convertir a nuestro estado en un botín personal y venderlo a los peores intereses”, agregó.

“El niño verde y Mara Lezama están convirtiendo lo que debe ser una fiesta democrática en una campaña que solo genera odio y violencia”, asentó.