PLAYA DEL CARMEN, 9 de mayo.- Laura Fernández, candidata a gobernadora de la coalición “Va por Quintana Roo”, ganó el debate ciudadano que organizó la COPARMEX por presentar las mejores propuestas para cambiar en serio la vida de los quintanarroenses.

En el debate subrayó la necesidad de reorientar el gasto y renegociar la deuda pública, a fin de aplicar recursos a temas como la seguridad y enfrentar la situación de violencia que prevalece en ciudades como Cancún.

“No más calles con violencia, como en algunos municipios y ciudades que hoy se visten de sangre, porque tenemos gobiernos municipales que dejan a la deriva la seguridad y no saben enfrentarlo porque hay gobernantes improvisados y corruptos”, expresó la abanderada del PRD-PAN-CONFIANZA.

Durante el encuentro, que fue organizado por la COPARMEX, además de Laura Fernández participaron los candidatos Leslie Hendricks, del PRI; José Luis Pech Várguez, de MC, y Nivardo Mena, del MAS. Estuvo ausente la aspirante de MORENA-PT-PVEM-FUERZAPORMÉXICO, Mara Lezama, quien desairó la invitación de la cúpula empresarial de Quintana Roo.

“Hoy está en claro que estamos aquí haciendo un compromiso y aquí hay una silla vacía de quien no quiere dar la cara y que no ha sabido gobernar Cancún. Pensemos en nuestro voto este 5 de junio”, puntualizó Laura Fernández.

Ha quedado claro quién les ha dado la espalda, agregó.

“El futuro de Quintana Roo está en juego. Los problemas de nuestro estado son muchos y son serios, y yo sé cómo afrontarlos para garantizarles a ustedes los empresarios la seguridad de sus inversiones y a las familias la certeza y el crecimiento de su patrimonio”, sentenció.

La candidata de la coalición “Va por Quintana Roo” dijo que su gobierno será aliado de los empresarios y ciudadanos con una política de puertas abiertas, incentivos fiscales y aseguró que los retos de su gobierno contemplan lograr un equilibrio entre el desarrollo del Norte y el Sur.

Al salir del Poliforum donde se efectuó el debate fue recibida con porras y ambiente de fiesta por decenas de personas, principalmente jóvenes.