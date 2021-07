Kantunilkín, 26 de Julio.- La falta de recursos, principalmente por parte de la Federación, evitó que la actual administración del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas lograra algunas metas, aceptó Nivardo Mena, presidente municipal, quien por otro lado destacó que avanzaron en el compromiso de construir los cuatro domos deportivos que habían prometido, con recursos propios.

“Desde luego que esperábamos que los recursos federales iban a llegar completos, pero no fue así”, señaló en entrevista. “El 31 de mayo nos quitaron 1.5 millones, el 30 de junio, 1.7 millones de pesos; eso nos obliga a hacer los recortes necesarios para llegar a un buen cierre”.

Reveló que quisieron conciliar con la Federación y el Gobierno del Estado, pero la respuesta fue que julio y agosto traen más recortes en las participaciones, así que el municipio tiene que hacer lo necesario para poder cerrar el proceso y hacer la entrega-recepción como lo marca la ley.

Dijo estar consciente que sus colaboradores quisieran tener algún finiquito o compensación, como acostumbran las administraciones salientes, pero solicitó que su equipo comprenda que técnicamente ya terminó el periodo y aunque quisiera otorgarles alguna gratificación, no hay recursos económicos.

Al preguntarle sobre qué hará después del 30 de septiembre cuando deje de ser presidente municipal, enfatizó que continuará participando en política, lógicamente, desde otra trinchera, pero con la firme convicción de servir a los quintanarroenses como lo ha venido haciendo desde la Pandemia.

Calificó como “espectacular” su gestión, pues lograron acciones que no las habían hecho en el pasado, como poner a Lázaro Cárdena en los ojos del mundo a través de Holbox, con el esfuerzo de administrar de los recursos lograron mejorar la calidad de vida de algunas familias del Municipio, indudablemente los ciudadanos esperaban más, aunque a veces no entienden que no es por la voluntad del gobernante, sino por la falta de recursos.

“En deporte realizamos actividades sin parar; en salud logramos echar a andar una clínica para atención en ‘San Cosme’; llevamos al quirófano a cientos de lazarocardenses; en cultura, logramos hacer festivales que fueron reconocidos; las fiestas religiosas las hicimos con mucha valentía, estuvimos atentos con la gente que nos pidió apoyo”; acotó.

Al hablar sobre la relación que tuvo con el Gobierno del Estado, Nivardo Mena dijo que fue de respeto, de cordialidad y de apoyo mutuo; contrario a la relación con la Federación que lo trataron muy mal, al grado de perseguirlo políticamente, además de no darles recursos para infraestructura; pero será el tiempo y la historia los que juzgarán su actuar.

No olvidó hablar sobre el presunto ecocidio en Holbox, con la termovalorización de las 75 mil toneladas de basura, pero que sus detractores no pudieron comprobar que hubo daño al medio ambiente, pues hasta la Marina, la Profepa y la Semarnat llegaron para supervisar el presunto entierro de basura, sin encontrar nada.

Concluyó al invitar a visitar Holbox para el avistamiento del tiburón ballena, pues es la temporada; de su parte continuará trabajando desde otra trinchera a favor del pueblo de Lázaro Cárdenas.