CANCÚN, 4 de noviembre.— El presidente del comité directivo estatal del PAN Faustino Uicab Alcocer afirmó que las determinaciones de la Comisión Electoral Organizadora (CEO) son autónomas y que la decisión de rechazar el registro de Eugenia Solís se tomó, debido a que la aspirante a la dirigencia estatal panista no cumplió con los requisitos.

Asimismo, hizo un llamado a dejar de lado intereses personales o de grupo y dedicarse a trabajar en unidad, para recuperar espacios de representación.

El líder panista sostuvo que los integrantes de la CEO fueron designados de acuerdo con la normatividad panista, para que se encargue de llevar el proceso de elección del Comité Directivo Estatal y no sea el propio Comité Estatal el órgano que lo organice de manera directa.

“No está entre mis facultades intervenir en las actuaciones de la CEO. El Comité Estatal tiene únicamente la obligación de ayudar a la Comisión a realizar sus trabajos y prestar espacio en las instalaciones del partido, pero en ningún momento intervenir en sus decisiones”, subrayó,

“Durante todo el proceso me he mantenido neutral, no tengo preferencia por alguna candidata. Nuestro trabajo sigue enfocado en las actividades del partido, en el que tenemos en puerta las asambleas estatal y Nacional y la reforma de estatutos”, agregó.

Al referirse a la declaraciones de Eugenia Solís, quien lo acusa de entrometerse en el proceso y de una supuesta falta de transparencia en los trabajos de la CEO, Uicab Alcocer enfatizó que la única responsable del rechazo es la propia ex legisladora por no cumplir con los requisitos marcados en la convocatoria.

“Se solicitaba un número de firmas de al menos 10% del padrón con derecho a voto. En el caso de Eugenia Solís, la CEO validó 195 firmas, mientras que el mínimo requerido era de 215”, precisó Uicab Alcocer.

“Es lamentable que al no cumplir con los requisitos, un grupo en el que está la señora Eugenia Solís esté utilizando argumentos sin sustento y fuera de contexto para descalificar el proceso interno”, dijo el dirigente panista.

Faustino Uicab señaló que, de acuerdo con la propia CEO, a Eugenia Solís se le garantizaron sus derechos y se le dio oportunidad de solventar las observaciones que se le hicieron en su documentación, pero al final no logró reunir las firmas mínimas requeridas.

Hizo un llamado a dejar de lado intereses personales, para trabajar en unidad por el partido y recuperar la presencia e importancia que tuvo en Quintana Roo.

“No es dividiendo o privilegiando posturas personales o de grupo como vamos a avanzar como institución política”, asentó.