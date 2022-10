CHETUMAL, 8 de octubre.— El secretario de Seguridad Pública Rubén Oyarbide Pedrero informó que se están presentando su renuncia policías y mandos policiales que formaron parte de la anterior administración estatal.

“El que se quede es porque dará resultados. Tenemos que trabajar con resultados, no con palabras”, dijo el funcionario, quien fue entrevistado luego del hizamiento de la bandera de Quintana Roo, como parte de las actividades relacionadas con la conmemoración del 48 aniversario de la creación del estado.

Cuestionado sobre si las renuncias son porque los renunciantes tienen vínculos con el crimen organizado, Oyarvide puntualizó que no se “debe especular”.

Sin embargo, también dijo que esa información se sabrá conforme pase el tiempo.

“Lo que es un hecho es que algunos policías ya presentaron renuncias, algunas bajas, algunos mandos. No tengo el dato exacto, están enviando documentos, algunos dicen que se van por temas personales”, indicó.

Dijo que “no hay que especular, muchas veces son puestos administrativos que se tienen que dejar vacantes, pero los que tengan alguna relación (con el crimen organizado) o algo, ya es problema de ellos”, dijo. Reconoció que el principal reto es dar seguridad a los ciudadanos, por lo que en menos de un año se deben concretar las estrategias de seguridad en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

“No desconozco la incidencia delictiva del estado, robos, violencia familiar, todos los focos rojos, pero el punto no es detener, detener, detener, hay que ver la parte preventiva. No soy ajeno a la península, ni a Quintana Roo”, finalizó.