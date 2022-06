CANCÚN, 1 de junio (Infoqroo).-Leslie Hendricks Rubio, candidata a la gubernatura de Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional, cerró campaña con un llamado a la población a votar conscientemente, “sin creer ni apostar por quienes representan el retroceso, la mentira, el ecocidio y la corrupción; la incapacidad para gobernar, la inseguridad, los malos servicios y peores ni mucho menos por los que andan pidiendo el voto útil en lugar de pedir perdón y un amparo por sus desfalcos, saqueos y enriquecimiento ilícito a vista del pueblo de Puerto Morelos y de todo Quintana Roo”.



“Hemos llegado al final de la campaña, pero solo al principio de lo que será un nuevo comienzo para Quintana Roo, les propuse una campaña de ideas y cumplí; una campaña limpia de ataques, violencia y mentiras; les presenté una campaña de propuestas y soluciones; de alegría y grandes emociones”, dijo al exhortar a los ahí presentes a votar por el PRI, porque lo que está en juego, a diferencia de lo que creen los otros, no es el poder por sí mismo, sino poder cambiar la realidad de las y los quintanarroenses.

Ante líderes del PRI, simpatizantes y militantes, la candidata del PRI llamó a los quintanarroenses a reflexionar el voto, porque “lo que está en juego no es ganar una elección para seguirse enriqueciendo a costa de los demás, sino para proteger a sus familias y brindarles paz y seguridad; combatir y castigar la violencia contra las mujeres; garantizar la educación de sus hijos y asegurar la salud, la alimentación y el bienestar de todos sin excepción”.

Hendricks Rubio dijo que su experiencia en el servicio público le permitirá brindar oportunidades a los que menos tienen, aliviar el dolor de los que sufren y hacer realidad para todos el sueño quintanarroense, de vivir con dignidad en esta tierra bendita que lo tiene todo; donde unos cuantos se quedan con todo y la gran mayoría, con nada.

“Aquí nacimos, crecimos y llegamos con un mismo sueño: tener trabajo, techo, comida, una familia, un parque donde jugar y un tiempo para disfrutar; sin embargo a la gran mayoría se le va, la vida luchando por sobrevivir, con miedo de salir a la calle y de que se metan a robar a su casa las pocas pertenencias que tienen, pero sobre todo, temiendo que le hagan daño a los seres queridos”, dijo.

Aseveró que es momento de despertar de esta terrible pesadilla, “atrévete a luchar por hacer realidad aquello que un día soñaste, aquello que te mereces por tanto trabajo y esfuerzo y que nadie te puede quitar. El derecho a vivir en paz, con dignidad y con un futuro pleno para las personas que amas”.

“Tenemos todo: el mejor mar, las playas más hermosas del mundo, la selva y la milenaria cultura maya; la arquitectura, la infraestructura y el desarrollo que hace 50 años llegaron con el PRI, el turismo, las universidades, el segundo aeropuerto más importante de México, las carreteras que nosotros construimos, la hotelería, los parques, la inversión, los restaurantes; nuestra gente tan trabajadora y sus ganas de salir adelante”, reiteró.

Leslie Hendricks Rubio pidió el voto y refrendo su compromiso, “de ser lo que he sido siempre: una mujer que lucha por lo que cree y que siempre está dispuesta a servir a los demás, a defender las causas más sentidas de nuestra gente; a trabajar por las familias quintanarroenses, por sus mujeres y jóvenes, por las niñas y los niños, adultos mayores; por los que sufren y por los que aspiramos a la felicidad, que somos todas y todos nosotros.

“Dame la oportunidad y date la oportunidad; dale a Quintana Roo una nueva ilusión, una esperanza de verdad y un nuevo rumbo. Te prometieron una transformación y un cambio que nunca llego. Te propongo darle la vuelta a la página y ser nosotros los arquitectos de nuestro propio destino.

“Nadie hará por ti; lo que tú no estés dispuesta o dispuesto a hacer. Yo en cambio, estoy dispuesta a trabajar contigo, juntos, de la mano, con valor, con amor y con alegría, para devolverle a Quintana Roo, la paz y la sonrisa que le robaron. Recuperar su presente, su futuro, su sonrisa, y hacer realidad, de una vez por todas… ¡El Sueño Quintanarroense!”, finalizó.