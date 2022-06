CANCÚN, 2 de junio.— El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa se reunió en privado con la candidata a gobernadora del PRI Leslie Hendricks Rubio, para negociar el voto útil a favor de la abanderada de la coalición “Va por Quintana Roo” Laura Fernández, según publica el periódico El Universal en su página web.

El encuentro se desarrolló en el hotel Four Points, en el centro de Cancún.

En las fotos se observa primero a Mancera con la candidata priísta. Más tarde se ve también al coordinador del PRD en la Cámara de Diputados Luis Espinosa Cházaro, y al coordinador de campaña de Leslie Hendricks Pedro Joaquín Delbouis.

Con la alianza se busca vencer de manera amplia a Mara Lezama, candidata del Verde-Morena.

La reunión se dio un día después de que el ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, padre de Leslie Hendricks, difundió un video en el que exhorta a la población no votar por la opción que representa a la corrupción y el retroceso y omite pedir el voto para su hija.