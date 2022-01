CHETUMAL. a 25 de enero.- Leslie Hendricks Rubio se registró hoy como precandidata del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Quintana Roo.

“El día de hoy iniciamos un proceso partidista que deberá desembocar en un proceso constitucional que significará la lucha más decisiva por el futuro de Quintana Roo. Yo quiero ser la candidata de mi partido, el PRI, porque creo en nuestras propias fuerzas, porque sé de los alcances de nuestras estructuras, de los sectores y organizaciones, porque conozco la lealtad de la representación territorial y seccional, porque sé de la experiencia de nuestra clase política y, sobre todo, porque tenemos por delante la oportunidad de decidir por nosotros mismos el destino que nos espera”, argumentó.

“Soy mujer, hija y también madre, he hecho mi vida con limpieza y soy responsable de mis acciones y de mis decisiones, me he preparado profesionalmente y aspiro a representar a los priistas y al PRI porque aquí he crecido y soy parte de ustedes, quiero ser la candidata de las mujeres, pero también de los jóvenes, de los campesinos, de los obreros, de los locatarios y de los taxistas”, estableció.

Agradeció la compañía de los exgobernadores Jesús Martínez Ross, Félix González Canto y Joaquín Hendricks Días, los diputados federales Montserrat Arcos y Fausto Manuel Zamorano Esparza , a los dirigentes y militantes de los 11 municipios que se dieron cita “en la casa del pueblo” para acompañarla en tan significativo evento.

Por su parte Víctor Hugo Hernández Cetina, presidente del órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI en Quintana Roo, estableció que el órgano sesionará a la brevedad para calificar la idoneidad del registro y estar en condiciones de entregar la constancia de registro a la que se convertiría en la precandidata del PRI al gobierno de Quintana Roo.