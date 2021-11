El impacto económico de la pandemia provocada por el coronavirus provocó que un sector de la población vendiera sus terrenos o gastara los ahorros.

La economía mexicana se contrajo 8.46 por ciento el año pasado. El único sector que presentó mayor dinamismo respecto al año previo fue el agropecuario, con un alza de 1.96 por ciento; el haberlo considerado como una actividad esencial desde el inicio de las medidas de restricción ayudó a que no suspendiera su marcha. Las actividades secundarias fueron las más afectadas, con una baja de 10.20 por ciento.

Regalos del mar como muchos otros emprendimientos mexicanos surge justo después del confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, en un momento de tanta incertidumbre y falta de empleo para muchos mexicanos.

Regalos del mar es una marca dedicada a la decoración de eventos y realizar arreglos para cada momento, si aun no los conoces visítalos en plaza Huayacán de lunes a sábado de 9 am a 5 pm.