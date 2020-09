Cancún, 3 de septiembre.— Luego de la reciente iniciativa de reforma a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, presentada ante el Congreso del Estado para prohibir la venta de “comida chatarra” a menores de edad, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Cancún (Canaco-Servytur), Rafael Ortega Ramírez, señaló que no es el momento para hacerlo.

“Entendemos que hay productos altos en calorías que se denominan ‘chatarra’, sabemos que hay que realizar una acción porque estos productos afectan la salud y también la economía de muchas familias. Sin embargo, es muy difícil para los empresarios, que tenemos que ver si logramos mantener abiertos nuestros negocios un día más”, argumentó.

En entrevista para el noticiero matutino de Radio Fórmula, Ortega Ramírez insistió en que la propuesta de prohibir la venta de esos productos en esta etapa de crisis económica por la pandemia covid-19 no ayuda a la recuperación y no es bien vista por el sector comercial, además de no tener sustento jurídico ni acción constitucional que lo determine, al ser productos cuya venta y fabricación está permitida.

“En estos momentos todos deberíamos estar enfocando nuestras baterías en salir adelante, que esta crisis la brinquemos, que llegue turismo a nuestro destino para que se reactive la economía, etc. Se está satanizando al producto, en realidad se deben buscar formas de concientizar a la gente que lo consume, medidas preventivas para evitar el consumo en exceso”, apuntó.

Por lo pronto, dijo, lo único que les queda como representantes del comercio organizado, en este caso de Cancún, Isla mujeres, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas, es esperar que se unan otras cámaras del Estado y hacer un llamado a los legisladores para que entiendan “que hay una sensibilidad política, que para todo hay un momento”.

Asimismo, aseveró, la percepción sobre esa iniciativa de ley, que ya fue aprobada en los estados de Tabasco y Oaxaca, es que tiene tintes electorales.

“Estamos llenos de reglamentos y leyes que se hacen cerca de los tiempos electorales. Ya estamos saturados. Luego de que se hace un reglamento o ley se da un permiso que tienes que pagar para que puedas romper esa ley o reglamento; entonces, no tiene mucho sentido”, precisó.