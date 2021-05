Cancún, 6 de mayo .- El gobierno federal “abdicó” en la lucha contra la inseguridad y eso se refleja en todo el país, y en el caso de Quintana Roo, en la inseguridad que enfrentan todos los días sus habitantes, sobre todo las mujeres, por eso hay que acabar con el “Morenavirus”, que tanto daño le ha hecho al país, aseveró el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza

En conferencia de prensa, aseguró que la gente está molesta por las promesas incumplidas de AMLO, lo que será terrero fértil para que la coalición “Va por México”, tenga la mayoría simple en la Cámara de Diputados

“Cada vez hay más gente preocupada porque ve que las cosas no van bien, la gente entiende perfectamente bien que el poder absoluto corrompe y se equivoca y eso es lo que está pasando hoy con quien ostenta el poder ejecutivo federal”, manifestó.

“Y eso es lo que está pasando con el predominio de Morena en Quintana Roo, particularmente a la zona norte, en los municipios más importantes como Cancún y Playa del Carmen”, añadió.

En la reunión con los medios de comunicación, comentó que ya estuvo en Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen e Isla Mujeres, donde vio muy buen ambiente y que, en el caso de Cancún, ya hay un hartazgo de la población por el mal gobierno el municipio de Benito Juárez.

Sobre las campañas para las diputaciones dijo que el congreso tal vez sea lo más importante para la alianza (Va por México PRI-PAN-PRD), una coalición que en su opinión logra superar diferencias históricas.

“México está por arriba de cualquier partido, buscamos tener una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, equilibrios, contrapesos”, aseveró,

Una de las funciones principales de la Cámara de Diputados, reiteró, es tener un control del Ejecutivo, será un contrapeso al poder y “hoy ese contrapeso y ese órgano de control se ha roto porque hay una mayoría obediente al poder ejecutivo federal y se rompe el equilibrio de poder”.

“Hemos venido haciendo compromisos muy concretos, por ejemplo, ahora a la gente la están asustando con que si gana la oposición a la mayoría le van a quitar los programas sociales, eso totalmente falso, hemos hecho un compromiso de que ningún programa social que actualmente recibe la gente se va a quitar, al contrario, queremos fortalecerlos, que a la gente le llegue el dinero a tiempo, que le llegue completo y que los programas sean parejos para todos los que realmente lo necesitan, no sólo para las clientelas electorales”, reiteró.

“Queremos que regrese el Seguro Popular, las estancias infantiles, el Fonden, que es el fondo para los desastres naturales; queremos una nueva mayoría para que desde ahí se pueda impulsar el ejercicio correcto del gasto público, dinero de todos los mexicanos; que se puedan revisar las obras las obras faraónicas que se están haciendo porque los que hicieron la vía 12 del metro son los mismos que están haciendo hoy el tren maya y nosotros no queremos una desgracia humana más, no queremos elefantes blancos que no funcionen, la vía 12 del metro siempre estuvo cuestionada por sobreprecio y corrupción y pareciera que el tren maya va por la misma ruta además de ecocidio”, aseveró

Hoy más que nunca, agregó, los mexicanos tenemos la oportunidad de que con nuestro voto podamos corregir el rumbo que lamentablemente tomó nuestro país, en donde se ofreció esperanza, pero hay desesperanza.

“Se ofreció bajar el precio de la gasolina, de la luz, del gas… hay muchas promesas incumplidas y la gente está molesta, cada día que pasa veo que más gente que está apostando por un cambio y con las misiones que tenemos en todo el país tenemos la certeza de que morena ya no va a tener la mayoría calificada; estamos trabajando fuertemente para que podamos tener una nueva mayoría simple en la Cámara de Diputados porque en el 2023 se va a nombrar al presidente del INE, ya se le vence su periodo a Lorenzo Córdoba y es muy importante cuidar al árbitro electoral para dar certidumbre y piso parejo en las elecciones, esta mayoría absoluta tenemos que romperla y construir una nueva mayoría simple para poder reorientar el gasto público y auditar al propio gobierno”, concluyó.

Fuente: Infoqroo