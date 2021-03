La Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Cancún ha invertido 8 millones 400 mil pesos en las siete playas municipales a su cargo para que la gente pueda volver a disfrutarlas.

En entrevista para el noticiero Origen, Vagner Elbiorn, titular de la Zofemat, informó que después de los fenómenos hidrometeorológicos del año pasado, incluidos dos huracanes y tormentas tropicales, los arenales quedaron muy dañados, al igual que palapas, torres guardavidas y baños públicos.

Dijo que los 8.4 millones invertidos sirvieron para reparar ocho torres guardavidas, reacondicionar 52 palapas y hacer 165 más, que son completamente nuevas, para un total de 217.

“Toda la señalización se tuvo que volver a hacer y estamos colocando contenedores cilíndricos para que todo mundo deposite sus colillas, en todas las playas, dado que una sola colilla contamina 50 litros de agua dulce y mucha gente las entierra en la arena”, dijo.

En cuanto al sargazo, dijo que ya comenzó la Temporada 2021, a cargo de la Secretaría de Marina, cuyos reportes semanales indican que en los siguientes 15 días no habrá ningún recalo atípico.

“La Secretaría de Marina está haciendo lo suyo con sus barcos sargaceros y poniendo barreras contenedoras; nosotros tenemos brigadas de limpieza, barredoras mecánicas, nos preparamos mejor cada vez”, explicó.

El entrevistado recordó que, incluso, Cancún cuenta con una playa para mascotas, Playa Coral, que se encuentra al sur de la zona hotelera, donde se tienen agua y bolsitas para las heces fecales de los animales.

Las siete playas a cargo de la Zofemat son Playa del Niño, en Puerto Juárez, y Las Perlas, Chacmol, Marlín, Ballenas, Delfines y Coral, pero además la gente tiene acceso público a playas concesionadas, como Playa Tortugas, Caracol y Gaviota Azul, donde la Zofemat no tiene autoridad, pero sí Profepa y la Marina.

Por el semáforo epidemiológico amarillo no se puede sobrepasar del 60 por ciento de la capacidad de los arenales, subrayó. Por ejemplo, en Playa Delfines pueden estar 750 personas al mismo tiempo, no más de 3-4 horas bajo los rayos del sol, ya que entran y salen grupos para que al final del día puedan acudir más de 2,000 personas. Las palapas están delimitadas con letreros y cintas amarillas para que la gente sepa que no puede quedarse ahí.

El titular de Zofemat recordó que hay contenedores rojos especiales para depositar cubrebocas de un solo uso o desechables, exceptuando las playas concesionadas.

Por último, indicó que en los operativos de vigilancia de Semana Santa participarán la Zofemat, Dirección de Turismo, Protección Civil, que está a cargo de los guardavidas; bomberos, la Policía Turística y habrá ambulancias y apoyo de la Guardia Nacional y la Marina.

Fuente: Infoqroo