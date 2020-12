Autoridades municipales hacen el llamado a mantener el cuidado de la salud en estas fiestas decembrinas para proteger a los grupos vulnerables en la familia y ayudar a disminuir los contagios por COVID-19.

Al desear una Feliz Navidad a los benitojuarenses, la Presidente Municipal Mara Lezama exhortó a los ciudadanos a que disfruten la fecha con todos los protocolos y escudos de salud.

“Las muestras de amor se viven en situaciones tan complicadas, pasaremos una Navidad completamente diferente, no estrecharemos a nuestros amigos y no compartiremos a lo mejor con toda la familia que no podrán asistir por la pandemia, pero es por bien de todos”, afirmó.

Agregó que se deben acatar las recomendaciones de los expertos y autoridades estatales de no realizar fiestas con más de 10 personas, procurar el lavado de manos, la sana distancia, uso de gel antibacterial y cubre bocas en todo momento durante y después de los días festivos, para prevenir la afectación que puede ocasionar el virus SARS-COV-2 en el organismo.

La Primera Autoridad Municipal refrendó que además Quintana Roo y Benito Juárez han sido referentes en todo el país de una recuperación económica gradual, ordenada y responsable por el estricto apego a esas medidas sanitarias, por lo que se deben continuar en estas fechas para bien de las y los trabajadores del ramo de la industria turística y todos los sectores sociales.

Recordó que el semáforo epidemiológico estatal vigente del 21 al 27 de diciembre para la zona norte de la entidad está en color amarillo, lo que permite una afluencia de 60 por ciento en restaurantes, hoteles, parques temáticos, sitios turísticos, playas y parques públicos, servicios religiosos, centros comerciales, entre otro tipo de negocios, por lo que caso de acudir, se deben respetar por completo las recomendaciones y las restricciones.

“Desde que llegó la enfermedad empezamos a tomar las previsiones, a trabajar de la mano con el Gobierno de México y Gobierno del Estado para establecer los protocolos porque lo primero era preponderar la vida y la salud de la gente”, finalizó.

Por último, llamó a la población a aprovechar las celebraciones en casa para compartir con todos los integrantes de la familia, adultos mayores, padres y niños, y con los estén lejos, beneficiarse de la cercanía que da la tecnología para que mediante videollamadas se saluden y estrechen los lazos de amor a distancia para que pronto se puedan volver a reunir.

“Que el amor y la salud estén siempre presentes en sus hogares”, anotó.