CANCÚN, 27 de octubre.— La diócesis Cancún-Chetumal condenó la despenalización del aborto y llamó “cómplices de asesinato” a los diputados que lo aprobaron.

Por medio de un comunicado de prensa, la Diócesis Cancún-Chetumal que encabeza el obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas hizo un llamado a los diputados a que escuchen al pueblo de Quintana Roo, pues según estadísticas del INEGI un 72% es pro vida.

“Los católicos convencidos no votan por aquellos que promueven el asesinato y la autoridad de la Iglesia no excomulga a los promotores del aborto, son ellos los que rompen su relación con la comunión de la Iglesia y se llevan el peso en su conciencia como cómplices de asesinatos”, señala el comunicado.

Reitera que la postura de la Iglesia católica siempre estará a favor de la vida, la familia, la mujer y las libertades de conciencia, de religión y de pensamiento, a favor de los derechos universales y fundamentales de los seres humanos, comenzando con el más básico a la vida desde su concepción hasta su muerte natural.

“Recogemos el dolor y la consternación de tantos católicos quintanarroenses que lloran y deploran la actuación de los diputados del estado. Seguimos en oración y comprometidos en una batalla que no se ha terminado y que por más larga que se presente, podrá revertir una legislación como ha sucedido en otros países”, indica.