CANCÚN, 30 de abril.- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, hizo este día un llamado a los quintanarroenses para ejercer el voto útil en favor de las y los candidatos de la coalición “Va por Quintana Roo” para evitar un modelo de gobierno regresivo y destructivo.

Ante la situación que se vive en el estado, indicó que el voto útil debe ser para los candidatos a la gubernatura y diputaciones locales por la coalición “Va por Quintana Roo”, integrada por los partidos los partidos PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo, pues “donde gobierna Morena las cosas pasan de estar mal a estar peor en todos los aspectos”, prueba de lo cual son os estados de Michoacán, Zacatecas, Veracruz y Morelos.

Acompañado del presidente estatal del PAN, Faustino Uicab, así como de las candidatas y candidato a diputados locales por los distritos 01, 02, 05 y 08, Adriana Teissier, Priscilla Ramírez, Reyna Durán y Frank López, respectivamente, alertó que en los estados gobernados por Morena los grupos criminales se están expandiendo porque no se les combate, provocando el éxodo de las familias.

En conferencia de prensa, explicó que las dos boletas que la gente reciba el 5 de junio son importantes para que el gobierno de Laura Fernández cuenta con un equipo de legisladores comprometidos, “por eso estamos aquí, listos para dar la batalla y por eso mi llamado respetuoso al voto útil, bien pensado que puede hacer la diferencia y que no venga lo peor de la política”.

“Vengo a hacer un firme y respetuoso llamado a los candidatos de los otros partidos y a la candidata del otro partido para que se sumen al proyecto de Laura Fernández, así como a la ciudadanía que pueda simpatizar con nuestros partidos a que si realmente quieren a Quintana Roo piensen en el interés superior de las y los quintanarroenses y se sumen con la coalición ‘Va por Quintana Roo’”, indicó.

Explicó que las candidatas y candidatos del PAN están haciendo la talacha yendo a tocar las puertas, pues no buscan que una inercia nacional o un personaje los lleve al triunfo sino que están comprometidos en una campaña directa, a diferencia de la dupla Morena-Verde, que ni siquiera están haciendo ese trabajo, por lo que en caso de ganar no regresarán ni a dar las gracias en medio de la desigualdad que vive el estado tan rico en oportunidades.

Señaló que la candidata a la gubernatura por la coalición “Va por Quintana Roo”, Laura Fernández, propone crear el Seguro Popular Quintanarroense para garantizar la salud pública, pero ese propósito tiene que ir acompañado con el voto para los candidatos a legisladores, lo cual ayudará también a aprobar los recursos en el Congreso del Estado para replicar un modelo de seguridad como en Yucatán y tener más patrullas y elementos, dignificando su labor.

Recordó que el gobierno de Morena quitó el Fortaseg (Fondo para la Seguridad), que tenía un presupuesto de cinco mil millones de pesos, lo cual desbordó la inseguridad en todo el país y hoy “tenemos los peores índices de violencia, más homicidios y feminicidios, tanto que criticaron a los gobiernos anteriores y hoy estamos con datos oficiales, peor que nunca, la estrategia de los abrazos es un rotundo fracaso, porque el crimen se expande porque México dejó de combatir al crimen organizado”.

“Donde se aprueban los recursos es en el Congreso, por eso es fundamental respaldar a los candidatos de la coalición para que haya recursos para la seguridad de las y los quintanarroenses, que vive del turismo, que quiere sentirse seguro como las familias que viven aquí, no es justo que haya zonas en Cancún con toque de queda y nadie pueda moverse a cierta hora”.

Cuestionó que quien gobierna esta ciudad y lo hizo muy mal, ahora pretenda gobernar el estado, pues si no pudo en Cancún menos podrá en Quintana Roo por lo que no debería pedir el voto sino perdón por no hacer las cosas correctas por lo cual “llegó la hora de pedir a la ciudadanía un voto reflexionado, un voto útil para Laura Fernández, quien puede ganarle a la candidata del Verde y Morena ya que tiene la organización suficiente, el equipo para poder ganar y la experiencia para gobernar”.

En el caso de Quintana Roo, indicó que “el gobierno morenista que se entrega a los intereses económicos también se entrega a los del crimen y cuando no se combate se pacta, y el gobierno Morena-Verde pactó con el crimen y por eso se sienten tan cómodos, por eso les están ayudando y presionan a transportistas y diferentes grupos de la sociedad para que voten por ellos”.

Por eso, “mando un mensaje muy claro, porque esa es la estrategia de Morena, amedrentan a la gente de que vayan a votar si no les quitan los programas y apoyos sociales, nuestro compromiso es que ningún programa ni apoyo social que reciba la gente se va a quitar, eso es por derecho constitucional y por eso les digo recibe todo lo que te dan pero vota por el PAN”.

Además, “le exigimos al gobierno federal que no use, manipule la pobreza y la necesidad, ya que el acarreo de gente para la revocación de mandato provocó la muerte de algunas personas y hay testimonios de las familias de quienes perdieron la vida en Chiapas, de que los amenazaron que de no ir a votar les quitarían el apoyo federal”.

“Esa es la realidad, ahí está la fuerza moral de Morena en los programas clientelares y acá está la fuerza de la razón, reconociendo que también en su momento hemos cometido errores, aprendiendo de ellos, corrigiéndolos e impulsándonos con todo para hacer las cosas bien por México y Quintana Roo”, apuntó.

Posteriormente, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, se trasladó a Playa del Carmen, donde junto con el líder estatal del partido, Fuastino Uicab, ofreció una conferencia de prensa con los candidatos a diputados locales por los distritos 09 y 10 de la coalición “Va por Quintana Roo”, Rolando Alcocer y Kira Iris, respectivamente.