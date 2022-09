COZUMEL, 6 de septiembre.— En el restaurante La Perlita, ubicado sobre la 10 con 65 avenida suena una canción de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como ‘Juan Gabriel, El Divo de Juárez’. Transcurre aquí la telefónica con la doctora Margarita Valdéz, vocal de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado de la República.

“Ha sido un día de dichos y frases coloquiales, ya escuché ahí en donde estás la canción de Juan Gabriel”, dice la legisladora de Morena al reportero. Consultada sobre los señalamientos de corrupción en entidades inmersas en la Cuarta Transformación se refiere a que no hay peor sordo que el que no quiere oír y no es a los políticos a quienes me dirijo –enfatiza— “sino a los padres de familia, a los mexicanos, me da pena ver cómo hay políticos que manipulan el dolor de la gente y me ha tocado ver cientos de padres de familia que sufren por sus hijos. Nosotros sí entendemos los problemas de la salud, lo que no entendemos es cómo año tras año venían haciéndose negocios con la salud y el dolor de la gente. Ahí en Cozumel, por ejemplo, ¡cómo simularon, cómo dijeron en tiempos del PRI que construían un hospital y lo que hicieron fue cambiarle la apariencia al que ya estaba, pero sí se jalaron el presupuesto! Cozumel de por sí ha sido codiciado por sus tierras, pero eso se acabó, debe privilegiarse la transparencia”.

La senadora ha sido informada que aquí mismo, en este municipio insular en el período de Freddy Marrufo en la presidencia municipal y la repetición trienios después de Pedro Joaquín Deubois la simulación fue notoria. “Lo que sí supe fue que hicieron ahí un tributo a Juan Gabriel”, recordando al homenaje municipal que tuvo verificativo en septiembre de 2016. “Y así como diría El Divo de Juárez, pero qué necesidad, para que tanto problema, para que tanto mentir, fingir y farsear si el botín se dividió sin penas”.

–Senadora, Cozumel ha sido bastión del PRI. En el reciente proceso electoral jugaron personajes de este partido político cuestionados sobre su pretensión para incursionar de nuevo por un cargo de elección popular o remontar a la escena del servicio público.

Son profesionales de la simulación, de la desvergüenza y el cinismo. Ahora que Morena ganó Cozumel y Quintana Roo ¡se acabó la robadera!. La Cuarta Transformación llegó y se acabó la robadera.

–Usted conoce mucho del empresariado mexicano ¿Cómo son estos empresarios metidos a política y que al perder en un proceso electoral regresan a actividades de la iniciativa privada que les deje dinero rápido, por ejemplo en el sector inmobiliario?

Han visto como regla que en política las facturas se pagan. Por eso se dedican a la ilegalidad, que les ha funcionado y ya encontraron la maña, de que un juicio de amparo y otro juicio y a ver cómo lo van ganando y lo van retardando con pretextos legaloides para convencer, confundir y seguramente con mucho dinero debajo de la mesa, la corrupción, la fragilidad de la ley, la astucia de algunos desarrolladores inmobiliarios. Mañosamente quieren basarse en resoluciones que consiguen favorablemente, se amparan contra un asunto y la autoridad les hace otro. La ley en materia de desarrollo urbano debe tener sanciones corresponsables. A veces encuentran un juez corrupto y ahí es donde el ciudadano debe estar pendiente, no se puede permitir que siga ocurriendo, sin consecuencias.

–¿Qué puede aconsejar para el escenario Quintana Roo?

Delatar a los políticos transas, inhumanos, que son los que tienen y quieren seguir el gran negocio. Este país nos lo dejaron tan en la miseria que ni siquiera la confianza nos dejaron para creer en los demás. Ya no vamos a dejar que usen lo que quieran para enriquecerse e irse a vivir al extranjero y ser dirigentes de lo que quieran. O caminar por las calles con una solvencia moral que no tienen. ¡Qué ya nadie se robe un solo peso! Por eso quieren cobrar la factura, no quieren que cambie todo porque tienen convenios y compromisos millonarios con empresarios que han vivido lucrando con el dinero del pueblo.

–¿Se debe dar a conocer nombre de personajes involucrados en corrupción? El Presidente Obrador dice que sería humillarlos.

Yo no estoy en el Senado para que se recuerden los nombres de los que estuvimos aquí; estamos aquí para poner las bases de que ya no haya corrupción desde ayer, sino una corrupción que ha estafado desde hospitales, en carreteras, en construcción, de gente que ha incurrido en despojo y ahora se levantan como paladines de la decencia y no es cierto. Tienen años demostrando y llevándose los dineros de educación, de migrantes, del campo, de pescadores, de las aduanas. La función nuestra es quitarles el poder para demostrarles lo que es decencia, porque han sido cómplices silenciosos de la corrupción, de sus padrinos que los protegieron y los hicieron funcionarios, diputados. Hay que decirlo con claridad, ahora se está trabajando a favor de la justicia. Ya no pueden apoyar a sus amigos y quererle dar cucharadas de amnesia a la gente.

–En Quintana Roo ha habido funcionarios que no actuaron, pese a ocupar responsabilidades contra la corrupción. A los integrantes de la Décimo Séptima Legislatura del Congreso estatal ¿qué les sugiere?

Recordarles que se acabó el tiempo de hacer leyes que no condenaban trapacerías de gobernantes que simularon, que hicieron farsa, de ex funcionarios que luchaban contra la corrupción, simularon y hoy gozan de un régimen de excepción. Han impedido que se toque el vértice y han jugado a las escondidillas. Recordarles que se debe juzgar a los corruptos.

–¿Qué piensa de gente que llegó al cargo público por un parentesco sanguíneo con un gobernante? ¿Conoce del candidato del PRI a la diputación XI en Cozumel?

Hay una diferencia entre un ladrón común y un político ladrón, sí la hay y es abismal porque el ratero común te roba la cartera, el auto o el reloj, pero el político corrupto te roba la vivienda, la salud, la educación y lo peor que han robado es la confianza. Eso es irreparable. No conozco al señor, pero el mapeo de nuestro partido lo ubica en la campaña de abril, contendiendo como candidato a diputado local cuyo eslogan Todos Queremos a Javicho, Hombre de Palabra y Resultados, según el análisis ha tenido sobrados cuestionamientos de su probidad moral, vínculos con ex gobernadores de allí mismo, Cozumel (uno preso por corrupto y otro su pariente) y a saber los resultados.

–La gubernatura de Quintana Roo pasó de ser el tesoro del PRI, a una alternancia con el PAN-PRD y hoy en el cauce de la Cuarta Transformación, con MORENA en mayoría incluso en el Poder Legislativo ¿algo que desee agregar?

Insisto, se acabó el tiempo de leyes y esquemas que protegieron a los corruptos.