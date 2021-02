Cancún, 6 de febrero.— Los diputados locales llegarían a un acuerdo en los próximos días con las activistas que mantienen ocupado el edificio de la Cámara de Diputados para que puedan regresar a legislar a su sede.

Grupos de feministas ocupan desde noviembre pasado las instalaciones para exigir el cumplimiento de un pliego petitorio que, entre sus principales puntos, tiene la despenalización del aborto en el Estado.

A raíz de la ocupación, los diputados han estado peregrinando para trabajar. El pasado martes se trasladaron del Centro de Convenciones de Chetumal al Museo de la Cultura Maya de esa misma ciudad, ya que según ha trascendido en diferentes medios de comunicación, el Centro de Convenciones cobra 25 mil pesos diarios la renta.

“No sabíamos que existía una renta, supusimos que (las instalaciones) eran parte del Gobierno del Estado, pero que siempre no, que hay que pagar, no sé cuánto, vamos a solicitar que nos expliquen la dinámica, cuánto se erogó”, dijo en entrevista con Pulso AM el diputado de Morena Edgar Gasca Arceo.

“Por lo pronto estamos en el museo, hemos estado platicado por videollamadas y presencialmente con las activistas y estamos trabajando en un documento buscando acuerdos con ellas. Esperamos que en el martes o miércoles ya haya un acuerdo, y se adelantaría el análisis de las iniciativas, como la despenalización del aborto”.

El diputado dijo que se les planteará a las feministas que dejen regresar a los diputados a la sede del Poder Legislativo con la seguridad de que serán atendidas las 9 solicitudes de su pliego petitorio.

“No solo por los diputados, sino por los empleados (del Congreso), por todos los juicios y procedimientos detenidos es importante el retorno. Estamos avanzando bien, acordando fechas para que tanto una parte como la otra estén seguras de que los plazos se van cumplir con la voluntad política de los integrantes de las comisiones que se están comprometiendo a sesionar ciertas horas y días”, explicó.

Prometió que no se omitirán los foros de discusión y que se desea agilizar su realización para ir directo a la discusión (de las iniciativas) en comisiones y someterlas a votación.

Sobre las negociaciones que se realizan con las activistas desde noviembre pasado, dijo que ha sido un trabajo de la Junta de Gobierno y de muchos diputados y que hay buena voluntad de ambas partes.

Sobre las próximas elecciones y si alzará la mano por la presidencia municipal de Isla Mujeres, dijo que le encantaría ser alcalde, pero ha decidido seguir al frente a la Comisión de Salud.

“Eso no quiere decir que no aporte mi granito de arena hacia los candidatos de mi partido”.

Anunció que el próximo 24 o 25 de febrero se realizará un foro virtual con especialistas del tamiz neonatal, en busca de que se puedan detectar hasta 70 enfermedades “raras”.

“Se hablará de la importancia de detectar a tiempo para erradicar la enfermedad o darle una mejor calidad de vida a los pacientes”.