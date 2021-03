Cancún, 7 de marzo.-Con la llegada a Cancún de cerca de 7 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19, este lunes se reanudaría su aplicación a personas mayores de Quintana Roo.

“En Cancún recibimos del Gobierno Federal un lote de 6 mil 825 dosis de vacuna contra COVID-19. Las dosis serán aplicadas en personas mayores de 60 años de edad. En un momento más les informaremos el municipio donde serán aplicadas estas dosis”, informó la Secretaría estatal de Salud en un mensaje de redes sociales.

El jueves pasado, horas antes de la visita presidencial de Andrés Manuel López Obrador a Cancún, el gobernador Carlos Joaquín, manifestó que le “llamaba la atención” que de las más de 852 mil vacunas Pfizer que llegaron a México el 2 de marzo, no hayan llegado dosis aún a Quintana Roo.

“Hice una protesta a la Secretaría de Gobernación y Salud al no recibir esta semana vacunas contra la COVID-19”, indicó al dar a conocer la actualización del semáforo epidemiológico estatal.

Asimismo, el empresario Carlos Constandse Madrazo, delegado de la Cruz Roja en el estado de Quintana Roo, lamentó la postura del gobierno federal en torno al proceso de vacunación.

Horas después, en Cancún, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el gobierno de México enviaría a Quintana Roo las vacunas suficientes para que antes de que finalice abril, reciban su dosis todos los mayores de 60 años de edad.

“Y en el caso de Quintana Roo, les puedo asegurar que no faltarán, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Ya prácticamente terminamos de vacunar a todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que están en hospitales COVID, los que ofrecieron hasta su vida, arriesgaron su vida para salvar vidas de los mexicanos, arriesgaron su vida para salvar la vida de los demás. Entonces, puedo decirle a la gente de Quintana Roo que no van a faltar las vacunas. Ya la semana próxima vienen 10 mil vacunas”, anunció el mandatario mexicano.

En Playa del Carmen, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete informó que este lunes 8 de marzo se iniciará la primera de las dos aplicaciones de la vacuna Pzifer contra la Covid-19 a adultos mayores de 60 años con residencia en Solidaridad, con el fin de reducir el riesgo de contagio a cerca del 80 % de la población vulnerable.

“Agradezco con todo el corazón a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por el esfuerzo titánico en hacer que el biológico llegue a cada municipio del país, privilegiando al personal médico en la primera línea de lucha contra el virus, y a los sectores de la población más vulnerables”, celebró la Presidenta.

De acuerdo con información que proporcionó, los tres módulos de aplicación del biológico se ubicarán en: Hospital General del IMSS número 18, que se encuentra en el Arco Vial en Villamar 2; el Centro Nacional de Alto Turismo (CENALTUR) localizado en avenida Flor de Ciruelo y el Centro de Salud Municipal de Villas del Sol, en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

“Es vital que aprovechemos esta oportunidad. La vacuna es gratis para quienes cumplan el requisito de la edad y comprueben su residencia en el municipio. Este logro es el principio para transitar hasta una completa normalidad”, agregó Laura Beristain.

El director de Salud Física y Mental, Héctor González Rodríguez mencionó que las personas que cumplan con el requisito de la edad, deberán presentarse con identificación oficial (INE), CURP y comprobante de domicilio, no importando si se registraron o no a través del portal www.mivacuna.salud.gob.mx. Además, recomendó llevar ropa y calzado cómodos, el uso del cubrebocas y sano distanciamiento en todo momento y no ingerir alimentos y mantenerse hidratados antes de acudir al módulo. (Infoqroo)