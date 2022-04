CANCÚN, 29 de abril.— La Secretaría de Marina (Semar) reconoció que se espera el arribo masivo de más de 32.000 toneladas de sargazo a México este año, una cifra “alarmante” de acuerdo con el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

“La situación actual sí podemos decir que es alarmante y se ubica en una categoría 8 que corresponde a la denominación de excesivo”, dijo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador

.Desde el 15 de febrero a la fecha, la dependencia federal ha recolectado 9.565 toneladas de sargazo , 9.467 en la costa y 97,7 toneladas en mar.

Ojeda Durán ha admitido que Tulum es, en este momento, el epicentro de la afectación con un 40% de algas en sus costas, seguido de la playa El Recodo con un 30%, Puerto Morelos y Cozumel con un 20% y Majahual con solo 15%. La única zona donde no hay sargazo es en Isla Mujeres. Ojeda Durán matizó que si el sargazo continúa con su trayectoria hacia el golfo de México, su presencia en las playas del Caribe podría disminuir: “Debido a la densidad nubosa de aproximadamente 50%, dicho valor pudiera estar subestimado”.

Desde 2011, los episodios de turistas que no pueden llegar hasta el agua por culpa de una barrera de sargazo de hasta un metro de altura y kilómetros de frente se han repetido por las turísticas playas del Caribe, principalmente en Quintana Roo. El sargazo es transportado por las corrientes marinas, las olas y el viento. Recientemente, investigadores del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese) declararon a EL PAÍS que la mayor intensidad de viento respecto a los años previos supone una explicación probable de la llegada masiva de sargazo este año al país.

Para atajar los daños que ocasiona la gigante marea marrón de sargazo de olor fétido a una de las joyas del turismo mexicano, en las tareas de recolección del alga ya se emplean unos 328 elementos de Marina, más de 600 personas y se tiene un equipo de 34 buques y este viernes y sábado se reunirá el comité técnico integrado por la Semar, el Gobierno de Quinta Roo, los municipios afectados y la industria hotelera. Para los empresarios locales, la llegada del alga se ha convertido en una pesadilla desde hace años. Los dueños de restaurantes, hoteles y actividades acuáticas borran de sus promocionales cualquier alusión al sargazo, sin embargo, no pueden eludir la realidad que reportan los propios visitantes a través de sus redes sociales.

“En esta ocasión se van a comprar tractores y barreras recolectoras para las playas y también se tiene pensando a más tardar en uno o dos meses más que se inicie la construcción de más sargaceras para seguir apoyando con este problema porque este fenómeno del sargazo no sabemos cuántos años más va a seguir afectando”, zanjó el titular de la Semar. En esta carrera, parece que el sargazo lleva una vez más la delantera.