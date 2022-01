PLAYA DEL CARMEN, 6 de enero (Infoqroo).- Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, aseguró que el trazo que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador para el Tren Maya no es el que ellos propusieron.

Dejó en claro que propusieron que la ruta no pase por el centro de la ciudad de Playa del Carmen, sino en la periferia.

En la parte sur de la ciudad, entre Playa del Carmen y Tulum donde está programa que pase al ras de la carretera del lado del mar ocasionará afectaciones que se encuentran en esa zona, e incluso se hablaba de expropiaciones.

También expresó que el tema de impacto ambiental tampoco es factible, pues podría afectar al medioambiente.

“Aplaudimos que el diálogo y los acuerdos son importantes con un enfoque de bien común, pues se trata que todos salgan beneficiados, el sector empresarial y el gobierno Federal”, manifestó.

El dirigente empresarial reiteró que el cambio del trazo del Tren Maya no es el que esperaban, pues insistió que la petición es que no pase por el centro de la ciudad, sino en la periferia donde hay estudios de impacto ambiental.

“Según Fonatur sus estudios que la mejor zona es el centro por donde está la carretera que cruza en medio nuestra ciudad. Creemos que la mejor opción es el cambio de trazo, como se marca en el PDU del otro trazo donde está el libramiento”, añadió.