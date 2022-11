CHETUMAL, 24 de noviembre (Infoqroo).- La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Quintana Roo presentó hoy una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado, que permita que el feminicidio sea imprescriptible.

Actualmente se aplican reglas generales para la prescripción de la acción penal, la cual se extingue cuando se supera el término medio aritmético que corresponde al delito de feminicidio.

Los legisladores argumentaron que muchos delitos contra las mujeres no son resueltos con prontitud, debido a periodos de investigación prolongados, sobre todos los feminicidios, y pareciera que los asesinos apuestan por ganar la carrera al tiempo y ver que la acción penal prescriba para sentirse a salvo del castigo que la ley y la justicia les deba imponer.

Esta iniciativa pretende impulsar una reforma que contribuya a eliminar una gran traba que puede presentarse por el paso del tiempo en las investigaciones, y se recordó que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de “Campo Algodonero” señala librar obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos.

Los diputados manifestaron que al grito de “Vivir, no sobrevivir” se hace la presente propuesta para que el tiempo no sea la vía de eludir la justicia, y lograr que los feminicidios en Quintana Roo, no prescriban nunca de la acción penal.

Recalcaron que aquel que cometa feminicidio y esté prófugos de la justicia, e incluso las personas que ejercen violencia contra la mujer o niñas o que pretenden hacerlo, les quede claro que en Quintana Roo, jamás prescribirá la acción penal en su contra.