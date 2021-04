Solidaridad, Quintana Roo a 28 de abril de 2021. Nuestra lucha es contra el abandono y la pobreza, para construir un verdadero estado de bienestares a partir de la atención a los adultos mayores; salud y educación para todos, enfatizó Laura Beristain, candidata a presidente municipal en Solidaridad por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo.

La tarde de este miércoles, Laura visitó a los habitantes del fraccionamiento Palmas 2 a quienes les comentó que quienes conocen su trayectoria, saben que es una mujer de principios y producto del esfuerzo.

”Laura es de hechos, no de palabras. Mi razón de existir es aplicar el humanismo, ayudar a quienes más lo necesitan. Nuestras fortalezas como movimiento son luchar contra la corrupción y la impunidad que ha existido en Solidaridad por parte de aquellos políticos del PRI y del PAN que únicamente se sirvieron de los más desprotegidos. Sin embargo, con MORENA eso se acabó”, aseguró la candidata Beristain.

Nuestros contrincantes saben, que el proyecto de MORENA vino a quitar privilegios a esa clase política que hasta hace poco, nos veía como menos. Creían que el pueblo no tenía posibilidad de cambiar las cosas. Ahora se dieron cuenta que la transformación es real, y que nada la detiene, comentó.

”No se puede vencer a quien no se rinde. Y yo no me voy a rendir, vamos a seguir transformando Solidaridad con ustedes y para ustedes.

”Vamos a seguir consolidando lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar por la gente”, destacó Laura en reunión vecinal.

”Nuestro proyecto de MORENA, procura el desarrollo económico de todo el municipio de Solidaridad de manera sustentable y con la participación de todos. Porque transformación se vive”, finalizó la candidata de MORENA, Partido Verde, PT y MAS.