Cozumel, 16 de junio.- Con la reactivación de la industria de cruceros, Cozumel retoma su liderazgo, que hizo posible recibir a más de 4 millones de cruceristas en la isla entre el 2019 y 2020; aseveró el presidente municipal, Pedro Joaquín Delbouis.

“Luego de más de un año de trabajo coordinado, reactivamos la industria de cruceros en Cozumel”, destacó al dar la bienvenida al crucero “Adventure of the Seas”, de la naviera Royal Caribbean, que atracó esta mañana en la isla con cerca de 2 mil pasajeros y tripulantes. “Hoy refrendamos el compromiso de trabajar juntos por el turismo para consolidar un modelo que permita sacar la mejor cara de Cozumel ante el mundo, para generar mayor afluencia turística y, por ende, más empleo y oportunidades”, expresó.

En su mensaje de recepción de los 1,970 visitantes y tripulantes del crucero, Pedro Joaquín Delbouis dijo que en Cozumel se está actuando con mucha responsabilidad.

“Hicimos frente a la crisis económica y turística generada por la pandemia de Covid-19, gracias a todos y cada uno de los sectores que hoy están comprometiéndose a que, con su vocación turística y profesionalismo, podamos transitar hacia lo que es ya un hecho, la recuperación”, reiteró, en el encuentro en el que estuvo acompañado por Alberto Muñoz, Vicepresidente de Royal Caribbean International para Latinoamérica y el Caribe, y el gobernador Carlos Joaquín González.

Reiteró que en Cozumel se está actuando con mucha responsabilidad.

“Hicimos frente a la crisis económica y turística generada por la pandemia de Covid-19, gracias a todos y cada uno de los sectores que hoy están comprometiéndose a que, con su vocación turística y profesionalismo, podamos transitar hacia lo que es ya un hecho, la recuperación turística”, manifestó.

El mandatario cozumeleño agradeció a todos los directivos de Royal Caribbean y al Gobernador del Estado, Carlos Joaquín por su apoyo, que hoy marca un precedente en la reactivación económica y turística de Cozumel e hizo un llamado a las autoridades estatales, federales, portuarias y a la Marina para que ayuden a mantener el dinamismo y crecimiento de Cozumel, con la ampliación del muelle SSA México.

Para finalizar, el Presidente Municipal de Cozumel, entregó una placa conmemorativa a Mark Tamis, vicepresidente senior de operaciones hoteleras y a Greg Purdy, vicepresidente senior de operaciones marítimas de Royal Caribbean International, al tiempo que recibió una réplica en miniatura del crucero “Adventure of the Seas”.

Estuvieron presentes también Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo de Quintana Roo (Sedetur); Russel Benford, Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de Royal Caribbean Grup; Krzystztof Szynkarczuk, Capitán del Crucero “Adventure of the Seas” y Enrique Ponce de León Castro, Comandante del Sector Naval de Cozumel, entre otros.

Finalmente, luego de once horas de permanecer en Cozumel el crucero Adventure Of The Sea zarpó a las 5 de la tarde. (Infoqroo)