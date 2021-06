Cozumel, 16 de junio.- El diputado federal, Luis Alegre Salazar manifestó su beneplácito por la llegada este día del primer crucero a Cozumel, lo que marca el inicio de la reactivación de este segmento, y subrayó que ahora depende de “nosotros hacer que su estancia sea lo más placentera para que regresen y recomienden”.

El presidente de la Comisión de Turismo recordó que después de la llegada del crucero de la firma ítalo-suiza MSC Meraviglia el 25 de febrero de 2020, el cual había sido rechazado en Jamaica y Gran Caimán por un tripulante que presentaba problemas respiratorios, se detuvo la actividad lo que causó serios problemas a los miles de personas que dependen de ella en la isla y Mahahual.

“Ahora vemos la luz al final de túnel, después de meses de sufrimiento, pues la industria de cruceros es una actividad estrechamente ligada a la economía de Cozumel”, dijo y enfatizó que “Adventure Of the Seas”, de la compañía Royal Caribbean, es el primer crucero que se mueve en Latinoamérica. “Cozumel es uno de los puertos de cruceros más importante del mundo, no hay otro que tenga tal movimiento de estas embarcaciones- Eso nos da una dimensión de lo que significa este primer arribo”, añadió al ser entrevistado por Radio Turquesa.

También enfatizó que para que pudiera reanudarse esta actividad fue necesario implementar estrictas medidas sanitarias, que incluye que toda la tripulación y pasajeros estén vacunados y una desinfección constante.

Presente en el arribo del “Adventure Of the Seas”, que llegó con 1,068 pasajeros, poco menos del 40 por ciento de su capacidad, dijo que dio la impresión que no había mucha gente, pues no hubo amontonamientos, ya que fue ordenado, en grupos pequeños, pues se cuidó la sana distancia. (Infoqroo)