CHETUMAL, 15 de septiembre.— La ex senadora Luz María Beristain rindió protesta hoy como diputada morenista de la XVII Legislatura, en lugar de Marybel Villegas Canché, quien declinó asumir la posición debido a que no le darían la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

También rindió protesta como legisladora del partido MAS Alfonsa Leticia Padilla, en sustitución de Diana Laura Bermejo, quien, según versiones, se desanimó de formar parte de la XVII Legislatura luego de conocer Chetumal.

En la sesión en la que las dos diputadas rindieron protesta, el Congreso atendió otros asuntos, entre ellos se turnó a la Comisión de Cultura el Decreto que declara a la charrería “Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo”, que presentaron la diputada Alicia Tapia Montejo y el diputado Hugo Alday Nieto.

Así mismo, los diputados determinaron que, en lo sucesivo las sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Legislatura tengan verificativo los días martes a las 18:00 horas y los jueves a las 11:00 horas.

Por último, con discusión de por medio, el Pleno aprobó hacer un extrañamiento al Ayuntamiento de Solidaridad propuesto por la Junta de Gobierno, con el argumento de que en el Primer Informe de Gobierno Municipal 2021-2024 supuestamente se menoscabó la representación de la Legislatura del Estado.

Elda Candelaria Ayuso Achach, quien fue presentada como representante del Congreso en ese evento, manifestó su inconformidad por el extrañamiento al municipio de Solidaridad, porque no menoscabó la Legislatura.

Al contrario, dijo que fue el Congreso el que no cumplió “a cabalidad” el trámite para designar a los representantes del Poder Legislativo en ese y otros informes municipales.

Subrayó que el Congreso no emitió ningún documento en el que se acredite que la Jugocopo designó como su representante a la diputada Estefanía Mercado.

“El Municipio no violó ningún articulado de nuestra ley, no se violó ningún precepto”, enfatizó la diputada priísta.

Por su parte, la diputada del PAN, Cinthya Yamilie Millán Estrella lamentó la situación y reiteró que no hay un documento donde se informe la delegación de la representación en el municipio de Solidaridad.

Luz María Beristain Navarrete subió al estrado para manifestar que el Congreso le estaba haciendo el caldo gordo a la prensa por una banalidad.

Issac Janix Alanís, del Partido Verde, acotó que este era un acto solemne, y defendió que también es una responsabilidad de la Junta de Gobierno conducir las buenas relaciones con otras instituciones, y no está de acuerdo que este sea un tema político, sino que debe ser de respeto entre los Poderes del Estado.

El extrañamiento fue aprobado con 22 votos a favor y tres votos en contra de las diputadas Luz María Beristain Navarrete, Elda Candelaria Ayuso Achach y Cinthya Yamilie Millán Estrella.