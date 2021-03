Unos 50 docentes, en alrededor de 20 vehículos, participaron en una caravana desde la sede del Siteqroo hasta el Palacio de Gobierno para solicitar a las autoridades su intervención, a fin de evitar que el monto de la pensión y los ajustes anuales se hagan con base en UMAs, pues les afectaría económicamente.

Antonio Ek, secretario general de la delegación en Othón P. Blanco de jubilados y pensionados del Siteqroo, indicó que es una injusticia lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decidir que los pagos de los pensionados sean en la unidad de Medida de Actualización (UMA), cuando en la hoja de pensión indica que debe ser en salarios mínimos.

“Esa determinación sólo deteriora nuestra economía, por eso hacemos una manifestación pacífica con el fin de recordar a los diputados, al Gobernador, al Presidente, que no estamos conformes con la injusticia que se nos está viniendo encima, porque no es justo porque se nos descuenta en salario mínimos y ahora nos quieren pagar en UMAS y no se vale”, apuntó.

La caravana partió del conocido Parque del Queso, pasó por la Secretaría de Educación, hasta llegar al Congreso del Estado y el Palacio de Gobierno, aunque en ninguna de las instituciones se bajaron, pues sólo fue una caravana con “claxonazo” para que escuchen sus peticiones.

Cabe mencionar que actualmente un docente gana de cinco mil a siete mil pesos cuando se jubila, y muy pocos llegan a cobrar los 26 mil pesos que les corresponde, pero si les pagaran en salario mínimo estarían recibiendo 42 mil pesos mensuales.

Esto sólo les afectará económicamente al momento de jubilarse, pues no les alcanzará para subsistir acorde a la carestía de la vida y la economía.

Fuente: Infoqroo