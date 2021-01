Mahahual sigue siendo uno de los destinos preferidos en Quintana Roo y en medio de una pandemia como la del COVID-19, genera confianza entre los visitantes al estar la mayoría de sus espacios abiertos o al aire libre, dijo Gerardo Pérez Zafra.

El presidente de los Hoteleros de Mahahual dijo que este destino turístico tuvo un buen cierre de año pese a las dificultades económicas y contingencia sanitaria, y que al caer los festejos de fin de año en fin de semana, las reservas se extendieron un día más.

“Seguimos recibiendo reservaciones y vemos un año de recuperación como sector hotelero”, indicó en entrevista con el noticiero Origen.

Agregó que tuvieron un cierre de año sin sargazo y que espera que este año la estrategia para su manejo sea diferente a la del año anterior, toda vez que en su opinión dejó mucho que desear y mucho dinero desperdiciado.

Informó que el 40% de los visitantes que reciben son del centro de México y Monterrey, y que el turismo peninsular lo conforman en su mayoría visitantes de Ciudad del Carmen y Campeche, esto es, el turismo carretero.

Agregó que los cruceros no son una opción en el corto plazo, pues la próxima temporada alta se inicia en noviembre, mientras que el resto del turismo por barco seguirá sin poder salir debido a la crisis sanitaria.

El presidente de los hoteleros destacó que la oferta hotelera de Mahahual es tan amplia como sus tarifas, que van de los 400 a los 4 mil pesos, lo que permite que la gente se quede a pasar la noche, si bien muchos hoteles ofrecen la opción de “day pass” (pasadía) y ya comienzan a reactivarse las reservas de la plataforma de hospedaje Airbnb.

Sin embargo, a pesar de que siguen llegando visitantes, el presidente de los hoteleros advirtió que de no modificarse el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) que no permite la densidad mayor a 12 habitaciones por hectáreas, no podrá haber inversión y por tanto se detendrá el desarrollo de Mahahual.

“Mahahual es una tierra de oportunidades para hacer negocio, tiene la gran oportunidad de transformarse con inversionistas foráneos, pero el PDU no permite recuperar la inversión porque dice que en una hectárea solo pueden construirse 12 cuartos, imagínate, no hay manera de que el inversionista recupere su inversión; hay 12 proyectos y 400 millones de pesos detenidos hasta que salga (la modificación) del PDU”.

Pérez Zafra pidió al Gobernador del Estado que cumpla su palabra de impulsar el Sur de Quintana Roo, ya que todo está invertido en el Norte, para que Mahahual se pueda consolidar, mediante más promoción, más eventos y más recursos.

Fuente: Galu Comunicación