Chetumal, 23 de septiembre 2022.- El yucateco Manelich Castilla Cravioto de 49 años de edad, se convertirá, a partir del primer minuto del 25 de septiembre en el nuevo encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de la administración estatal que encabezará Mara Lezama Espinoza.

“Presentamos a quienes serán las y los integrantes del gabinete legal del Gobierno de Quintana Roo, mujeres y hombres del sur y norte del estado. Tod@s se han comprometido públicamente a servir al pueblo, respetando los valores de la #CuartaTransformación y así velar por el bienestar de las y los quintanarroenses, siguiendo los principios de: NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR AL PUEBLO”, manifestó Lezama Espinoza en conferencia de prensa que ofreció esta tarde en el

Este viernes, la gobernadora electa confirmó a las primeras personas que integrarán su gabinete, entre ellos los puntos claves como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Salud y Educación, así como Turismo.

En su mensaje, Mara Lezama dijo que la transformación de la vida pública de Quintana Roo que encabezará comienza con la presentación de los funcionarios que fueron escogidos por ser profesionistas con experiencia probada, pero sobre todo quintanarroenses que pondrán en alto a Quintana Roo y atenderán las necesidades de la población, pues es la gente quien confió en ellos al tener un nuevo gobierno.

Pero también, los invitó a regirse bajo los principios de la cuarta transformación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como sus principios que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“He instruido a todos y todas los de este equipo y los que se irán sumando en los próximos días a que presenten su tres de tres ante las instancias correspondientes, ya que tendrán esa vocación de transparencia y el combate de la corrupción”, dijo.

Añadió que entre los valores y principios que deberán seguir son Gobierno igualitario; Austeridad Republicana; Combate a la corrupción y fin de los privilegios, así como Gobierno transparente y cercano a la gente; Gobierno orientado al bienestar del pueblo; Crecimiento con prosperidad compartida; Nueva Gobernanza; Vigilancia y control ciudadano; y Desarrollo sostenible y sustentable.

La gobernadora electa reconoció el trabajo que hacen los medios de comunicación y del cual ella también se dice parte, al haber salido de este gremio.

De acuerdo con la información que se proporcionó, los primeros nombramientos de su gabinete son María Cristina Torres Gómez, como Secretaría de Gobierno; Manelich Castilla Cravioto, Secretaría de Seguridad Pública; Eugenio Segura Vázquez, como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN); mientras que en en Turismo, repite Bernardo Cueto Riestra.

En Economía, estará Karla María Almanza López; en Educación, Carlos Manuel Gorocica Moreno; en la Contraloría, Reyna Arceo Rosado; en Desarrollo Social, Luis Pablo Bustamante Beltrán, en Salud, el licenciado Flavio Carlos Rosado; en Obras Públicas, Irazú Marisol Sarabia May, así como Armando Lara De Nigris, en la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS).

Además, en la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA), Josefina Huguette Hernández Gómez, en Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Linda Saray Cobos Castro, en Trabajo y Previsión Social, Flor Ruiz Cosío y finalmente, Alma Alvarado Moo, en el Instituto Quintanarroense de la Juventud. (Infoqroo)