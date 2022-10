CANCÚN, 5 de octubre.— Manelich Castilla Craviotto rompió el silencio y a través de sus redes sociales se refirió a su temprana destitución como secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

“Tropiezos y ofensas recibidas en el afán de construir un modelo civil de #seguridadpública”, escribió la mañana de este miércoles en su cuenta de Twitter.

Castilla Craviotto se formó en la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno de la República y en la extinta Policía Federal, en las que ocupó cargos de de máxima jerarquía.

Su nombramiento como secretario de Seguridad Pública por parte de la gobernadora Mara Lezama despertó expectativas e, incluso, fue presentado como estrella del gabinete.

En el primer minuto del domingo 25 de septiembre tomó posesión ante el gobernador saliente Carlos Joaquin González y la gobernadora entrante Mara Lezama Espinosa.

Sin embargo, cinco días después trascendió que el alto mando del Ejército lo vetó, al igual que lo hizo con Aparicio Avendaño, quien aunque no alcanzó a tomar posesión ya había sido nombrado para el cargo de secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas.

Los altos mandos militares dispusieron que en Quintana Roo el jefe de la policía sea un oficial de la Marina y en Tamaulipas uno del Ejército.

En si publicación en Twitter, Castilla Craviotto no se refiere a nadie por su nombre, pero al señalar que ha encontrado obstáculos para construir una seguridad pública civil, se deduce que su queja es contra el Ejército.

“Antes dan honra que quitarla. Me sobran pasión e integridad para intentarlo cuantas veces sea necesario. Gracias por sus muestras de aprecio y solidaridad. Las atesoro. A seguir adelante”, escribió.

Entre los comentarios de apoyo que ha recibido su publicación se encuentra el de Luz Garcia Rivas (@LuzGarciaR), abierta opositora a la 4T.

“Una aberración lo sucedido, Quintana Roo pierde la gran oportunidad de contar con un funcionario íntegro, capaz, honesto y con conocimiento y experiencia en Seguridad Pública. A usted no les resta un gramo de integridad, pierde Quintana Roo…perdemos todos los mexicanos…”, escribió.

“Un capricho, una barbaridad lo que le hicieron a Quintana Roo y Tamaulipas. Tuve la oportunidad de sumarme en el equipo del secretario Oscar Aparicio en Tamaulipas y nos humillaron con esa decisión. Esto no se acaba aquí pq su modelo de trabajo esta fracasado. Bendiciones”, señala también Eduardo Góngora, abogado con 25 años de carrera policial, formado en la desaparecida Policía Federal de Caminos.