Chetumal, 3 de mayo.-La gira presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el sur de Quintana Roo se desarrolla en medio de protestas ciudadanas que comenzaron en la entrada del hotel donde durmió el mandatario, en las instalaciones militares donde ofreció su acostumbrada conferencia de prensa mañanera y un bloqueo carretero en la vía a Bacalar, al centro de la entidad.

En el acceso de vehículos donde se llevó a cabo la “mañanera” del presidente López Obrador, la familia de don Jacinto se manifestó para pedir justicia, pues el señor fue atropellado hace más de un mes y hasta el momento no ha sido atendido su caso.

Joana Ruiz, hija de don Jacinto, dijo que sólo pide justicia para el caso de su padre, quien fue atropellado la mañana del domingo 28 de marzo, y fue apenas fue hace dos semanas que lograron ubicar el vehículo del presunto responsable, que está a nombre de la abogada, Martha Medina Lozano.

“Como ya sabemos aquí en Quintana Roo no conocen que es esa palabra (justicia), no saben que es lo que significa, ante ese hecho no tenemos ninguna respuesta de ningún lado y por eso venimos a entregarle esta petición al presidente de la república”, comentó.

Detalló que hasta la fecha sólo hay un vehículo detenido y no así a la o el responsable, por lo que una vez más pidieron justicia, ya que don Jacinto requiere del apoyo para atención médica y alimentos, pues reiteró que es el único sustento de la familia.

“Nosotros sólo queremos que el presidente de la república ponga orden, porque hasta ahora no hemos tenido justicia”, añadió.

Además, solicitó apoyo de las autoridades correspondientes para agilizar el trámite para cobrar las incapacidades de su padre, ya que “de aire no se pude vivir”.

Señala que buscan agilizar el trámite burocrático tuvo que llevar a su padre en ambulancia al banco para solicitar su estado de cuenta del banco, pero hasta ahora no hay respuesta.

Incluso Joana Ruiz señaló que su padre ya presenta nuevas secuelas, como son fiebre y vómito, además de dolor de costillas por la fractura.

Mientras tanto, ejidatarios bloquearon la carretera que comunica Chetumal con Felipe Carrillo Puerto donde estará el mandatario mexicano en un evento especial de “perdón” a las comunidades mayas.

El acto de desagravio, “La Oferta de Perdón del Estado Mexicano” será en la comunidad de Tihosuco y se enmarca dentro de las celebraciones del Día de la Santa Cruz.