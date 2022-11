KANTUNILKIN, 2 de noviembre.- Los ejidatarios de este municipio dijeron que continuarán realizando bloqueos carreteros, hasta que la Comisión Federal de Electricidad acuerde con ellos una indemnización por los trabajos relacionados con la modernización del cable submarino que abastece de electricidad a Holbox.

El martes a las 16 horas se reunieron la directiva ejidal, el comité de negociación, presidente municipal Emir Bellos y el representante del gobierno del Estado Ismael Loria con directivos de la CFE, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Cerca de las cinco de la tarde término la reunión en el que estuvo presente Darío Reyes Velazco, coordinador Regional de la CFE, aunque los miembros del comité de negociación afirmaron que la CFE se aferra a una anuencia otorgada en el 2019 por el entonces comisariado ejidal Manuel Jesús Cauich Oxte, sin someterlo a asamblea ejidal.

Ese documento fue presentado en la asamblea del 9 de octubre, en donde la dependencia solicitaba el permiso para realizar actividades de mantenimiento de la línea eléctrica.

Sin embargo, los nuevos trabajos de la CFE no son la sustitución de las líneas, sino la de introducción de un nuevo tendido, con postes más altos y una línea de corriente de mayor tensión que abastecerá la línea submarina de Holbox.

Los miembros del comité afirman que ese permiso no es válido y el ahora ex comisaría ejidal lo entregó a título personal, sin someterlo a una asamblea y ese documento es en donde se aferra la CFE para evitar la indemnización que el ejido solicita de las 33 hectáreas de uso común que se les afecta.

El martes los ejidatarios realizaron bloqueos carreteros durante varias horas y tomaron las oficinas de la CFE. Los inconformes solo dejaban pasar vehículos cada hora, lo que rápidamente generó considerables embotellamientos vehicular . Víctor Pech Moo, presidente del comisariado ejidal, señaló en una reunión informativa mantendrán sus protestas hasta que se llegue a un acuerdo. Pech Moo lamentó que no hubo esfuerzo por parte de alguna autoridad de gobierno para mediar un acuerdo, pues recordó que hace 15 días le anunciaron al Gobierno del Estado que tomarían esta acción, sin que pudieran gestionar alguna solución.