La gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, concluyó en Cancún su gira de agradecimiento, destacando que Quintana Roo es un bastión del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), gracias al respaldo ciudadano en las urnas el pasado 5 de junio.

En su mensaje durante el evento que se realizó en la Plaza de la Reforma reiteró que los próximos cinco años serán los mejores en la historia de Benito Juárez y de Quintana Roo.

“Estoy feliz de estar con ustedes aquí donde comenzó esta gran historia, en Cancún”, afirmó al agradecer a las y los ciudadanos los miles de votos con los que arrasó en la elección del 5 de junio y que hoy ponen a Quintana Roo, oficialmente, como un bastión de la 4T.

“Cómo lo dije aquí cuando gané en 2018, que Benito Juárez no se endeudaría, y no se endeudó; prometí el mejoramiento del Boulevard Colosio y hoy me reuní con las partes y está por iniciar”, afirmó.

“Prometí el Puente Nichupté que es una realidad y que además será gratuito; prometí rescatar de la corrupción el teatro de la ciudad y en los próximos días será inaugurado; prometí un refugio para mujeres, una casa temporal para adultos mayores y una casa de asistencia para niños y niñas y lo cumplí”, expresó.