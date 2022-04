Con el apoyo de Cozumel, la consolidación de la 4T es irreversible, aseveró la candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Mara Lezama Espinoza.

En un acto de campaña, se dijo convencida de que el proceso de transformación de Quintana Roo, que comenzó en 2018 con el líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), está en marcha y ya nadie lo para, “pésele a quien le pese y le duela a quien le duela”.

“Ganamos en 2019, 2021 y ganaremos ahora con la participación de jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores, para llevar el mensaje de esperanza a cada rincón del Estado y demostrar nuevamente a la mafia de la corrupción que no podrá contra un pueblo unido”, añadió.

Sin embargo, manifestó que la unidad es necesaria para vencer a quienes traicionaron “a nuestro líder y a la Cuarta Transformación”, a quienes no entendieron que los chantajes y extorsiones no tienen cabida y que esta es una lucha por ideales, no por patrimonios, en la que se acabarán los privilegios.

Desde el domo de la colonia Emiliano Zapata y ante unas cinco mil personas, la abanderada de Morena y de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Fuerza por México (FxM), cuyos dirigentes la acompañaron en esta jornada, apuntó que “este es el lado correcto de la historia”, la única opción que representa genuinamente los intereses del pueblo quintanarroense.

En su mensaje, recordó que su incursión en política fue luego de recibir una invitación del actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aceptó ser candidata porque “creo en la justicia social y en la igualdad de oportunidades, en el combate a la corrupción, el trabajo arduo y caminar a ras de piso”.

También dijo que sus adversarios ya son conocidos, al igual que los intereses que defienden. Son los padres de la desigualdad y la corrupción, quienes nos privaron de seguridad, salud, educación y justicia, prosiguió. Tienen la intención de condicionar nuestro futuro, pero no los vamos a dejar. “¡Nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre, nunca más una sociedad oprimida por la corrupción y la apatía de sus gobernantes!”.

Lezama Espinoza reconoció que el desafío no es fácil, pues Quintana Roo acumula enormes deudas sociales, pero desde 2018 se demostró que “barriendo la corrupción de arriba abajo y con un gobierno austero y eficaz, se puede hacer mucho”.

En el caso de Cozumel, ofreció hacer equipo con las autoridades municipales, que están pasando un momento muy difícil por la deuda heredada, que limita los programas sociales, la solución del problema de la basura y el apoyo a la diversificación económica.

“Crearemos un entorno de crecimiento con respeto al medio ambiente, empleos dignos, bien remunerados y oportunidades para todas y todos. También implementaremos estrategias para reducir el hambre, mejorar los servicios de salud y educación”, ofreció.

Luego de pedir su apoyo a los cozumeleños e invitarlos a “ser protagonistas de la transformación y esperanza que retumba fuerte en el corazón del pueblo de Quintana Roo”, aseguró que regresará a esta isla y que el próximo año vendrá como gobernadora para participar en los festejos de El Cedral y en su Carnaval.

Poco antes, en un emotivo mensaje, Víctor Albarrán, fundador de Morena en Cozumel, dijo que ni en sus mejores sueños se imaginó un escenario como este.