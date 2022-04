CHETUMAL, 3 de abril.- Mara Lezama, candidata a gobernadora por la coalición “Juntos haremos historia”, afirmó que la capital quintanarroense será el punto de partida del proyecto “por la transformación y cambio verdadero de Quintana Roo”.

Ante unas 8,000 personas en el parque de la colonia Proterritorio, afirmó que entre los quintanarroenses “hay cansancio ciudadano y hartazgo por la deshonestidad y prepotencia del poder corrupto, que se olvidó de los más necesitados”.

En su mensaje durante el evento de inicio de campaña, al que acudieron dirigentes de la coalición, diputados, senadores y gobernadores, dijo que la unidad es la base de este proyecto de transformación y esperanza impulsado por Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a reivindicar la política.

Aseguró que la capital del Estado, testigo de algunas de las páginas más negras de nuestra historia política, será la punta de lanza, modelo y ejemplo de la transformación de Quintana Roo.

“Nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre, nunca más un gobierno de unos pocos que toman decisiones a espaldas de la gente”, expresó Mara Lezama, quien ofreció cambiar la forma de hacer política y gobernar, poniendo siempre en el centro de las decisiones a los quintanarroenses, sobre todo a los que menos tienen.

La candidata de Morena alertó que en esta campaña los conservadores y la mafia de la corrupción intentarán atacarla porque esa es su forma de hacer política.

“Unidos nos blindaremos de los ataques que lanzarán desde la hipocresía de quienes traicionaron al presidente y a la Cuarta Transformación, quienes no entendieron que ya no son tiempos de chantajes y extorsiones”, respondió.

Además, recordó a que sus padres, María Elena y Manuel, la formaron bajo los principios de honestidad, solidaridad y trabajo, los mismos que ella y su esposo Omar, inculcan a sus hijos Dani, Omi y Marita, a quienes agradeció su apoyo incondicional en 30 años como luchadora social.

Añadió que, tras la invitación a participar en la política por parte del hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asumió un compromiso porque se puede gobernar con austeridad y honestidad, bajo los principios innegociables de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

En medio de aplausos y porras añadió que su gobierno va a ser de cuentas claras.

“Estará incluida la gente. ¡Basta de la política que le cierra las puertas al pueblo!. “Que se escuche claro y fuerte, este 5 de junio juntas y juntos vamos a hacer historia”, expresó.

Acompañaron a la candidata los gobernadores de Campeche, Layda Sansores San Román, y Tabasco, Carlos Merino Campos; Maribel Martínez Ruiz, delegada de Morena con la representación del dirigente nacional, Mario Delgado; Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM y Gerardo Islas, de Fuerza por México, senadores, diputados locales y presidentes municipales.