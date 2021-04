Cancún, 22 de abril.- La candidata de la alianza “Juntos Haremos Historia” por el municipio de Benito Juárez, Mara Lezama Espinoza, firmó una carta de compromiso para la construcción de espacios de bienestar animal en Cancún.

Actualmente, se estima que más de 86 mil perros y gatos se encuentran en condición de fauna callejera, ante la falta de conciencia y abandono. De ahí la necesidad de consolidar políticas públicas enfocadas a atender esta y otras problemáticas.

Con la huella de Kimba, una de las miles de mascotas que se espera resulten beneficiadas con las futuras acciones de gobierno, fue sellado el compromiso en el Parque Central de la súper manzana 41.

En el documento, que también firmó Alberto Quiroz Ávila, Lezama Espinoza, expresa que Cancún está proyectado a ser un pueblo amigable con la naturaleza, con todo ser vivo incluido.

Precisamente, las actividades de campaña de Mara Lezama, arrancaron este jueves con una jornada de reforestación, en el parque de la región 252 del fraccionamiento Vista Real II, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra.

Acompañada de su candidato a síndico municipal, Pablo Bustamante Beltrán, Mara Lezama, encabezó la siembra de árboles como la Ceiba, Yaxnic y Chicozapote, especies nativas de la región, lo cual garantiza que crecerán y cumplirán con su objetivo.

“No podemos olvidarnos de nuestra tierra, no podemos olvidar que Cancún es lo que es por sus bellezas naturales, no se concreta ni se crea ni visiona si no es por sus bellezas naturales”, resaltó.