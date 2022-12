CHETUMAL, 15 de diciembre.— La XVII Legislatura aprobó en la madrugada de hoy la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos para 2023, con el voto en contra de las diputadas de oposición, que criticaron la conformación de los fideicomisos que manejaran un porcentaje importante de los recursos.

Con base en lo aprobado cerca de las 5 de la mañana, para el próximo año el gobierno del estado gastará $41,816.6 millones de pesos, de los cuales el 42.6% se destinará al desarrollo social.

Las diputadas del PAN, Cinthya Millan; del PRI, Candy Ayuso, y de Movimiento Ciudadano Maritza Basurto votaron en contra tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos para 2023.

MORENA, Verde, PT, MAS y el diputado sin partido Julián Ricalde, votaron en bloque a favor.

La panista Cinthya Millán dijo que el presupuesto es sólo “política recaudatoria para aumentar impuestos y tener mayores ingresos para la creación de programas clientelares”.

“No estamos en contra del beneficio social ni del crecimiento económico ni del apoyo a sectores prioritarios, pero no concordamos en la creación figuras que en nada abonan a la creación de estabilidad social y económica”, dijo.

Criticó la creación de Fideicomisos de Bienestar, Salud, y Fomento al Turismo, porque dijo que sólo generarán mayor burocracia, y que ni siquiera se sabe cuándo se integran ni las reglas de operación.

Por su parte, la priísta Candy Ayuso dijo que se confunde la política social “con efímera dádiva y fotografías felices”.

Criticó también el decremento en recursos para educación, medio ambiente y deporte, y dijo que a este gobierno de Mara Lezama “no le importa la inversión en el estado”.

Por su parte, Martiza Basurto, dijo que en este gobierno “el discurso dice una cosa y la realidad es otra”.

“Se habla de mucha austeridad republicana, franciscana y no se que más, y no veo tal”, dijo.

“Hay aumento de impuestos, y se está sangrando a empresarios, turistas y ciudadanos”, agregó.

También se aprobó una reducción de al menos un 10 por ciento en el gasto operativo de los órganos autónomos respecto al presupuesto ordinario para 2022, que en conjunto representan 41 millones 560 mil 668 pesos.

El presupuesto contempla una previsión de 170 millones 65 mil 424 pesos para obras de infraestructura en la zona limítrofe en cumplimiento a las resoluciones judiciales.