Cancún, Quintana Roo. A 16 de mayo de 2021.- El dirigente nacional del Partido Morena, Mario Delgado Carrillo, manifestó su total respaldo a Mara Lezama, como la mejor opción para que la Transformación de Cancún siga su curso.

En una visita sorpresa, destacó que Quintana Roo y Benito Juárez ya decidieron y lo hicieron por los gobiernos de Morena que siguen los principios de poner por delante a quien más lo necesita.

“Vine a apoyar a nuestra candidata Mara Lezama de Cancún, ustedes ya la conocen, ustedes saben que ha trabajado muy bien de la mano de ya saben quién, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y se ha apegado además a los principios de nuestro movimiento: no mentir, no robar y no traicionar. Por eso este 6 de junio hay que salir todos a votar, con alegría, para que siga la transformación en Cancún”, destacó el líder morenista.