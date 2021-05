Solidaridad, 15 de mayo. La tarde de este sábado el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, vino a manifestar su apoyo incondicional a la candidata a presidenta municipal de la coalición Juntos Haremos Historia en Solidaridad, Laura Beristain Navarrete.

“Amigas, amigos de Solidaridad, estoy muy contento de estar aquí. Vine a apoyar a nuestra candidata Laura Beristain. Ha hecho un gran equipo con ustedes y con ya saben quién. Queremos que ese trabajo continúe, que continúe la transformación en este hermoso lugar y en todo Quintana Roo”, detalló, Mario Delgado.

Enseguida comentó que los de la mafia de la corrupción están muy enojados, están como desquiciados, ya no saben qué hacer, para detener a nuestro movimiento, van arreciar la guerra sucia, porque no saben hacer otra cosa, no tienen propuestas, lo único que quieren es detener a nuestro movimiento, y se vienen con todo, así que les pedimos resistir estas tres semanas.

El líder nacional de Morena pidió “convocar a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, decirles qué es lo que está en juego el 6 de junio, y lo que está en juego es que siga adelante el proyecto de la transformación o que regresen los corruptos de siempre, a la robadera, a hacer negocios a espaldas del pueblo, porque por eso se juntaron en una alianza, ¿sí supieron que se juntaron en una alianza los del PRI, los del PAN y los del PRD?”.

Delgado Carrillo, enfatizó “vamos por un voto masivo, tenemos que ganar por mucha diferencia, nadie se puede quedar en casa el 6 de junio, hay que convocar nuevamente a revolución pacífica en las urnas, que vivimos en julio del 2018. Es posible volver a hacerlo y hasta más; hay mucho ánimo aquí en Quintana Roo, que no quede margen para que nos hagan trampa, porque ya vieron los del PRIAN, tienen a sus empleados en el INE”.

Al término de su exposición el morenista se refiero a que “han visto como atacan los del INE a nuestro movimiento, algunos consejeros se están volviendo lorenzos, ya no saben qué hacer para detenerlos a la mala, nos quieren arrebatar a la mala en la mesa, lo que saben que no nos pueden ganar en las urnas”.

Así que este 6 de junio que nadie se quede en casa, vamos a salir todos a votar con alegría para defender la Esperanza de México, finalizó, Mario Delgado.