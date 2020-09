Cancún, 4 de septiembre.— El ex gobernador Mario Villanueva Madrid, quien en junio pasado obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria ante el riesgo que corría su salud por la pandemia del coronavirus covid-19, dio positivo a la enfermedad, pero no se puede desplazar a un hospital para someterse a pruebas y estudios porque la Guardia Nacional, encargada de su custodia, no lo permite.

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Villanueva Madrid expuso que por “la estúpida burocracia” no puede abandonar su hogar en el fraccionamiento Residencial Andara de la capital del Estado, pese a que el magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito que le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, luego de 19 años en prisión, señaló que podría salir de su domicilio en caso de una emergencia por motivos de salud y para ser trasladado a algún hospital.

El ex gobernador padece graves problemas de salud. El más grave es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que ya ha causado un deterioro grave de sus pulmones.

De acuerdo con sus declaraciones, debe realizar trámites por vía telefónica para que la Guardia Nacional autorice su salida de su domicilio. El trámite es tardado y no se toma en cuenta de que esta es una urgencia médica por la que debe ser trasladado a un hospital para los estudios y el tratamiento necesario.