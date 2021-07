CHETUMAL, 2 de julio (Infoqroo).- La casa principal del Rancho El Mostrenco y otra más pequeña, totalmente independiente, están en renta mediante las plataformas digitales como Airbnb y Booking, según confirmó el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid.





Durante una plática telefónica, Villanueva Madrid habló de sus planes para convertir El Mostrenco en hotel Boutique, que le permita tener un negocio autosuficiente y liberarse de la carga económica que representa su mantenimiento y el pago de los servicios básicos.

“Lo veo como un pequeño hotel boutique que puede dar un servicio de excelencia aquí, en Chetumal, por las condiciones en que está; la casa ya está, sólo es cuestión de irla adecuando para que tenga las comodidades que requiere el huésped”, explicó.

Los planes de una empresa canadiense para construir ahí un hospital de alta especialidad y un complejo habitacional para gente en edad de retiro se quedaron estancados.

“No se han cancelado totalmente pero tampoco han avanzado, mientras eso pasa tenemos muchos gastos por mi proceso legal que sigue en curso y se necesita dinero para el mantenimiento”, comentó.

Uno de sus hijos, Carlos Mario Villanueva Tenorio, dio a conocer en mayo de 2019, que la empresa canadiense K&A planeaba comprar 12 hectáreas de la propiedad e invertir cuatro mil 500 millones de dólares, pero las negociaciones no avanzaron.

“No hace mucho me dijeron que tal vez si se haga, pero yo no creo en lo que no veo”, agregó Villanueva Madrid.

En diciembre de 2020 la familia decidió poner la casa en renta y, en paralelo, iniciaron los procesos para darse de alta en las plataformas digitales y también para acondicionar las instalaciones, incluyendo las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.

“La inversión ahí está, está la casa, está la inversión en las canchas, todo, pero casi abandonadas. La casa fue asegurada el 10 de abril de 1999 (por la entonces Procuraduría General de la República), de mala fe, porque para asegurar un bien, pero la ley dice que debe ser objeto o producto del delito y esa casa no tuvo nada que ver, estuvo 13 años asegurada, recordó.

Los terrenos que forman parte de El Mostrenco pertenecieron originalmente al Ejido Chetumal. Fueron su abuelo y otros familiares los que empezaron a trabajar la tierra y, con el paso de los años, los terrenos se fusionaron y finalmente fueron escrituradas casi 35 hectáreas a nombre de Mario Ernesto Villanueva Madrid.

El entonces joven chetumaleño se trasladó al norte del país para estudiar la carrera de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Autónoma de Chihuahua. En el Mostrenco puso en práctica todo lo que aprendió para hacerlo productivo y antes de incursionar en la política ya tenía zonas de cultivo, árboles frutales, criaba animales e incursionaba en la ganadería.

“Bien dicen que los bienes son para los males. Tengo muchas deudas todavía, ese es un terreno que he cuidado para que pueda tener un valor presente y futuro, pero ahorita lo que quiero es dinero, no me interesa estar pensando en lo que constituye para mí una historia de vida, quiero resolver mis problemas económicos con ese bien”, comentó.

Mario Villanueva es bueno para los negocios y sabe que El Mostrenco es un buen negocio, por eso ha luchado para mantener la propiedad de los terrenos, luego de que su familia llegó al extremo de “pagar renta” por su propia casa a la Dirección de Bienes Asegurados de la Secretaría de Hacienda para poder cuidarla y evitar que fuera destruida mientras estaba asegurada.

“Aquí no hay afecto, yo ya había acordado venderla. Cuando estás en las condiciones en las que estoy no hay afecto a determinado bien ni nada; aquí lo importante es cómo resuelves tu situación económica. Desde fines del 98 estoy tirando dinero en abogados y demás, buscando demostrar mi inocencia y hemos tirado muchísimo dinero, no ha habido ingresos en todos estos años y sí hemos vendido cositas y demás. Cuando regresé de Estados Unidos en 2017, venía con una mano adelante y otra atrás”.

Hospedaje en El Mostrenco

“Hacienda Mostrenco recibe huéspedes de Booking.com desde el 27 de enero de 2021”.

“Disfruta de tu estancia en Mostrenco bnb y conoce la historia de quienes la habitaron. Después de cuatro generaciones continuas, por primera vez abrimos nuestras puertas al público. Ideal para descansar y relajarse, sin el ruido de la ciudad, amplios jardines, canchas de tenis y de squash, sala de negocios, no importa el propósito de tu viaje, haremos que tu estancia sea lo más placentera posible”.

Los huéspedes tienen acceso a las instalaciones que ya fueron rehabilitadas y puestas en operación, como la alberca, la sala de juegos, las canchas de tenis y el sendero de cuatro kilómetros y medio para caminar, correr o pasear en bicicleta.

Hay varias habitaciones disponibles pero la más solicitada es la recámara principal, una enorme habitación con vestidor independiente y baño con una cómoda tina. En su momento estuvo completamente blindada, pero parte de ese blindaje se retiró de las ventanas para poder acondicionarla en esta nueva etapa.

Toda la casa tiene pisos y lámparas de mármol, puertas y ventanas fabricadas con maderas finas. Justo en la sala está una réplica exacta de la fuente del pescador que se ubica en el Boulevard Bahía.

Cuenta con aire acondicionado, servicio de internet y admiten mascotas; los precios para el alojamiento dependen de la disponibilidad, las fechas y el número de personas. Además de la página de Facebook https://www.facebook.com/casamostrenco también está disponible el número 983 137 7622 para reservaciones.