CANCÚN, 15 de marzo.- La senadora con licencia Marybel Villegas Canché decidió impugnar el proceso de elección del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Además, reiteró que detrás de esta situación está el Partido Verde (PVEM), aliado de Morena en el actual proceso electoral, con el que va en alianza junto con el del Trabajo (PT).

Esta noche, Villegas Canché dio a conocer su posicionamiento político sobre la impugnación presentada al proceso de designación de candidaturas de Morena.

En el documento, precisó que toma la decisión de impugnar para no prestarse a los juegos “de los poderosos que me robaron la candidatura”.

“Presenté una impugnación al proceso de selección de candidatos de MORENA en Benito Juárez. Celebro que algunos compañeros hayan hecho lo mismo en diferentes municipios”, expresó.

Sostuvo que al violentarse las reglas establecidas en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, tiene la seguridad de que la Ley les dará la razón y por eso seguirá luchando para que se transparente este proceso de selección.

Finalmente, dijo que le da “mucho orgullo” saber que existen morenistas y simpatizantes que no se dejan ni permiten que se impongan candidatos en los diferentes municipios, “pues son personajes que no representan los intereses de MORENA y que no son favorecidos por la opinión popular”.

Marybel Villegas a pasado prácticamente por todos los partidos políticos y de todos ellos ha salido conflictuada, luego de que no ha sido favorecido con alguna candidatura.

Su nominación como candidata al senado por Morena hace tres años fue sorpresivo, luego de que previamente estuvo fuertemente vinculada con el ex gobernador Roberto Borge, preso acusado de corrupción.

Aunque es senadora por Morena, no es militante formal de ese partido.