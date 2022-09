CHETUMAL, 3 de septiembre.— Marybel Villegas Canché anunció que no rendirá protesta como diputada de la XVII Legislatura, programado para instalarse este sábado a las 11 horas.

En la víspera aquí anticipamos la posibilidad de que Marybel Villegas no asumiera la diputación, para no perder la posibilidad de volver al Senado en caso de que tuviese complicaciones políticas para desempeñarse en el Congreso de Quintana Roo.

Informo a los quintanarroenses que no tomaré protesta como diputada local pues estoy valorando una invitación al gabinete del nuevo gobierno de Quintana Roo. Los mantendré informados. — Marybel Villegas Canché (@MarybelVillegas) September 3, 2022



La senadora con licencia reclamó el cumplimiento de un presunto acuerdo político atestiguado por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, para que se alineara a la candidatura de la hoy gobernadora electa Mara Lezama, a cambio de ser coordinadora de campaña, de encabezar la lista plurinominal de Morena a diputados, coordinador a los legisladores de Morena, presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política y en 2024 ser candidata la presidencia municipal de Benito Juárez.

Fue coordinadora de campaña sin margen de acción, encabezó la lista de candidatos plurinominales y fue designada coordinadora de los diputados de Morena que hoy asumirán sus funciones, pero es previsible que estará muy acotada y que el coordinador de facto será Humberto Aldana, quien cuenta con la confianza de Mara Lezama.

De rendir protesta como diputada local, Marybel Villegas tendría complicaciones legales para eventualmente regresar al Senado, pues la ley impone restricciones a quienes han sido electos para dos cargos de representación popular que coinciden en tiempos.

Ante esa contexto, Marybel Villegas ha decidido no rendir protesta como diputada local con el argumento de que ha sido invitada para ocupar un cargo en el gabinete de la gobernadora electa, que asume funciones el próximo 25 de septiembre.

Durante el miércoles y jueves hubo reuniones para definir la situación de Marybel Villegas y se decidió que con otorgarle la coordinación se cumplirían los acuerdos sancionados por López Hernández. La senadora con licencia forma parte del grupo político de Ricardo Monreal Avila.