Chetumal, 20 de Septiembre 2022.- Más de 190 elementos policiacos han resultado con calificaciones no aprobatorias en las evaluaciones de control y confianza, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SESP), Lucio Hernández, quien dijo que no han podido dar de baja a ese personal personal por el procedimiento que tienen que llevar a cabo para ello y que no han completado.

Detalló que la administración pasada les heredó en 2016 un total de 130 elementos con calificaciones reprobatorias, y a ello se sumaron otros más, durante los seis años subsecuentes.

Sin embargo, el funcionario añadió que dicha lista no ha podido ser depurada al 100 por ciento, por el procedimiento que llevan a cabo dentro de la corporación policíaca.

Reiteró que el proceso se debe a que los elementos policiales reprobaron estos exámenes de control y confianza, pero no han sido dados de baja y por lo tanto se mantienen en funciones.

Hernández Gutiérrez presumió que Quintana Roo, con un 99.3 por ciento, es uno de los más avanzados en el país en lo que respecta a control y confianza de sus elementos. (Infoqroo)