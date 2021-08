Cancún, 25 de agosto.-Las jornadas de limpieza de cenotes urbanos en Cancún, permitió retirar de esos cuerpos de agua, más de 20 toneladas de basura, cifra que es preocupante por el tipo de vida que hay en esos espacios, informaron autoridades.

En el marco de una nueva jornada de limpieza de cenotes realizada en la súper manzana 97, que forma parte del Programa de Saneamiento e Integración Social de Humedales de Agua en la Ciudad de Cancún, la Presidenta Municipal, Mara Lezama Espinoza hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar el medio ambiente.

En su mensaje, destacó que desde el inicio de su administración se emprendieron de manera prioritaria esfuerzos para la recuperación de 23 cuerpos de agua identificados dentro de la zona urbana.

Reiteró que para cumplir con el cuidado de estas áreas naturales, es indispensable colaborar de la mano entre gobierno y sociedad civil, ya que es responsabilidad de la ciudadanía conservar la belleza de su ciudad para beneficio de todos y aún más para un polo turístico tan importante como Cancún.

“Si queremos una ciudad limpia tenemos que tomarnos de la mano y escribir la historia de los próximos 50 años. La basura que tiremos el día de hoy no solo nos va a afectar a nosotros sino también a futuras generaciones”, expresó.

Lezama Espinoza señaló que esta campaña además de intervenir y limpiar cuerpos de agua que han sido contaminados durante años, busca generar una conciencia colectiva sobre la importancia de cuidar estos ecosistemas, los cuales son pieza fundamental para el medio ambiente pues representan espacios únicos en el mundo, donde además habita fauna y flora local.

“Le pido a todos los vecinos que viven en esta zona que por favor nos ayuden a denunciar para que las autoridades competentes en materia ambiental tomen cartas en el asunto y nosotros como Ayuntamiento demos de verdad este manotazo en la mesa, porque no puede ser que personas que no aman a Cancún le hagan tanto daño”, afirmó.

Por su parte, la Directora General de Ecología, Guadalupe Alcántara Mas, comentó que en muchos de estos cuerpos de agua se pueden encontrar especies de flora que están protegidas, que son semilleros para preservar la vegetación endémica de Benito Juárez y que apoyan a la prevención de inundaciones durante las temporadas de lluvias.

De acuerdo con información que proporcionó, en estos esfuerzos de limpieza de los ecosistemas naturales, colaboran las direcciones de Ecología, Servicios Públicos Municipales, el Heroico Cuerpo de Bomberos; Solución Integral de Residuos Sólidos (SIRESOL) y Protección Civil; además se cuenta con la colaboración fundamental de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Asimismo, participan organismos y asociaciones en pro del medio ambiente tales como Centinelas del Agua A. C., Amigos de Sian Ka’an, Parley for the Ocean y Naturalista, e institutos educativos y de investigación como el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), el Instituto Tecnológico de Cancún y la Universidad Politécnica de Cancún. (Infoqroo)