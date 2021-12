El menor asesinado afuera de su casa en Cancún, iba a la tienda a comprar dulces cuando lo sorprendieron sus atacantes, según detalles de la investigación dadas a conocer por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, se reveló que el menor lo encontraron amarrado y con fractura en el brazo, además de que vecinos revelaron que se vio una camioneta de lujo circulando por la zona a la hora de que apareció el cuerpo y se escucharon las detonaciones.

En una tarjeta informativa, la dependencia dio a conocer del inicio de la carpeta de investigación por los hechos ocurridos en la Región 259 de Cancún, en donde sujetos detonaron armas de fuego en agravio de una víctima menor de edad.

La Fiscalía precisó que Agentes realizan actos de investigación con apoyo de peritos.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía especializada en Homicidios, a las 15:09 de este martes 15 de diciembre, el C5, reporta persona lesionada por arma de fuego en la súper manzana 259, manzana 104, lote 31, avenida Margarita como referencia cerca de una tienda de abarrotes, de una cadena yucateca.

Asimismo, se refiere que sobre la calle Leona Vicario, se encontró el cuerpo de una persona ya sin vida, que la muerte la confirmó un paramédico de la Cruz Roja y que presenta impacto en oído lado derecho y pierna lado derecha parte posterior.

En el lugar, Luis A., Ch.Ch., identificó a la víctima como su hijo de Ángel R. Ch.T., de 13 años, estudiante nacido en Cancún y con domicilio en la súper manzana 259, manzana 104 lote 23 manzana 60 y que alrededor de las 15:00 horas el menor se encontraba en su casa cuando salió a la tienda “para comprar su chamoy”, que notaron que había tardado en llegar y al salir a buscarlo se percataron que había una persona tirada en vía pública y pudieron identificarlo por la vestimenta que tenía puesta, siendo un pants gris y una playera morada, al acercarse se percató que se trataba de su menor hijo el cual estaba tirado y con sangre en la cabeza, ya no se movía y el paramédico confirmó el fallecimiento en el lugar.

Asimismo refiere que desconoce el motivo por el cual le dispararon a su menor hijo ya que él no sale, no fuma y no consume drogas y mucho menos tiene problemas con nadie.

En el lugar los servicios periciales encontraron un casquillo metálico color dorado con la leyenda águila 9mm.

De igual manera, el reporte forense establece que el menor estaba encuentra maniatado de manos hacia la espalda, y se confirmó heridas de bala a la altura del oído derecho e izquierdo, , lesiones en ambas muñecas, excoriación en cara anterior antebrazo izquierdo y fractura en brazo izquierdo, así como orificio en muslo de cara anterior derecha.

En el reporte de los investigadores se indicó que por versiones de los vecinos, que no quisieron proporcionar sus datos generales, vieron rondar por el lugar una camioneta tipo “Lincoln” color blanco y al poco tiempo se escucharon las detonaciones.