PLAYA DEL CARMEN, 29 de mayo.- Al encabezar un magno cierre de campaña ante más de 6 mil personas, la candidata a gobernadora de la alianza “Va por Quintana Roo”, Laura Fernández, afirmó que va directo al triunfo el 5 de junio porque “no cualquiera puede garantizar desarrollo y un mejor futuro” para todos los quintanarroenses.

La abanderada del PAN-PRD-CONFIANZA hizo un llamado a los solidarenses para que reflexionen su voto y aseguró que ella es la única que puede evitar que Mara Lezama y el “Niño Verde” ganen la elección, por lo que pidió el respaldo de las otras fuerzas políticas para conformar una nueva mayoría.

“Esta coalición es para ponerle un freno a todo lo malo que representan los del Verde disfrazados de Morena que quieren gobernar”, dijo en la plaza “28 de julio”.

“Esta coalición Va Por Quintana Roo es por tu familia, es por tu futuro. Quiero que caminen tranquilos por las calles, porque lo que sucede en Benito Juárez, por ejemplo, lo decimos con rabia, coraje, indignación y frustración, ver cómo se pierden vidas, cómo mueren personas inocentes y no queremos que se repita en todo el estado”, expresó.

Acompañada de Luis E. Cházaro, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD; Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, así como diputados federales y candidatos a diputaciones locales, Laura Fernández dijo que es momento de salir a votar y a demostrar la fortaleza de los quintanarroenses.

Apuntó que no cualquiera puede garantizar desarrollo y la paz que anhela la población. “Hoy sentimos miedo al caminar, ha sido difícil erradicar la violencia por ejemplo en Solidaridad, pero juntos trabajaremos para regresar la paz a todo Quintana Roo”, dijo.

“Vamos a cambiar eso, vamos a trabajar por ese futuro que todos queremos, es por tu familia, por tu futuro, porque elegiste este estado para vivir y hoy todos merecemos un mejor futuro”, agregó.

“Soy una mujer como todas, madre de familia y no me rajo por mi gente y les digo que vamos a ganar, vamos a levantar la mano y vamos a decir que aquí hay equipo, hay proyecto y que esta alianza va por quintana Roo”, continuó.

En tanto el diputado Luis E. Cházaro afirmó que Laura Fernández va a gobernar Quintana Roo, por lo que llamó a la gente para concretar el triunfo el 5 de junio, “porque aquí en Quintana Roo vamos a parar a Morena, porque Laura es una mujer valiente, fuerte y la que le conviene a todos, ya que Laura se manda sola, no tiene padrinos como Mara, candidata de Jorge Emilio el ‘Niño Verde”.

Al tomar la palabra, la gobernadora de Chihuahua, Maru Galván, destacó que Laura Fernández encabezará un gobierno de la gente y para la gente.

“Mujeres como Laura, luchonas, cercanas, humanas, inteligentes y que dan resultados”, subrayó.

Al evento también asistieron los candidatos Kira Iris, del Distrito 10; Stephany Alejandro, Distrito 11; Rolando Alcocer, del Distrito 9, y Priscila Ramírez, Distrito 2, así como los dirigentes estatales del PAN, Faustino Uicab; del PRD, Leobardo Rojas, y Bárbara Ruiz, de Confianza por Quintana Roo.

Asimismo, Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato y coordinadora de los alcaldes del PAN; Lili Campos, Enrique Vargas, coordinador nacional de diputados locales PAN y los diputados federales Tere Castell, Edna Díaz, Esther Mandujano, Michele González, Oscar Espinoza, Iván Rodríguez, Marcelino Castañeda, entre otros invitados.