Violencia Obstétrica contra la mujer fue tipificada como delito, por lo que fue necesario reformar el Código Penal Federal, transgresión que será sancionada con prisión de tres a seis años incluyendo la inhabilitación para el ejercicio profesional.

La Diputada federal por Quintana Roo de Morena, Mildred Ávila Vera, rindió su segundo Informe de actividades legislativas, resaltando su trabajo, y el de su partido en favor de la mujer, en especial el de la tipificación como delito de la Violencia Obstétrica contra la Mujer.

La legisladora inició diciendo: “es un enorme privilegio compartir con ustedes algo de la difícil trayectoria que ha sido este último año, no solo en el quehacer legislativo sino por la emergencia sanitaria que atravesamos.

“Los abrazo y saludo con todo mi reconocimiento a quienes nos acompañan aquí y en la distancia desde sus hogares y trabajos a lo largo y ancho de este hermoso estado, mi querido Quintana Roo, así como también, a quienes nos ven desde otros estados de la República Mexicana, les agradezco su cálida presencia.

“Hoy tenemos el honor de ser acogidos por un maravilloso lugar emblemático, que, desde, cada una de sus butacas nos ha hecho testigos de la importancia del arte como un factor transformador de la sociedad. Un lugar noble, que no discrimina, no limita, no escoge. Un lugar incluyente y diverso donde podemos presenciar algo muy distintivo de nuestra tierra: su multiculturalidad; porque Cancún es un lugar forjado por muchas culturas que, a lo largo de estos 50 años de camino, lo han enriquecido y convertido en lo que es hoy, un paraíso.

“Así es, el Teatro 8 de Octubre, cuyo nombre conmemora el nacimiento de Quintana Roo como estado libre y soberano. Un recinto icónico que a lo largo de sus 26 años nos ha demostrado que existe y resiste. Hoy nos enseña más que arte; con su ejemplo, nos demuestra el verdadero valor de la resiliencia.

“Nuestra ciudad y nuestro estado es una historia de testimonio vivo de la diversidad y de la capacidad que tenemos tanto individual como colectivamente para recuperarnos frente a la adversidad y seguir construyendo un futuro. Somos capaces de transformar el dolor en una fuerza motora para superarnos y salir fortalecidos de ella.

“El mundo, hoy más que nunca vive una época compleja y difícil, llena de desafíos. Momentos que nos retan a no perder nuestro propósito principal ante circunstancias radicalmente cambiantes.

“La pandemia nos cambió la vida a todas y a todos, pero también nos ha dejado muchos aprendizajes, principalmente, el valor de nuestras familias y a las personas que queremos.

“De sentir como nuestro, el dolor ajeno, pero sobre todo, darnos cuenta de lo vulnerable que somos.

“Hoy aplaudo a todos aquellos que cuidan de sus familias, de sus amigos, que resisten, que luchan, a todos ustedes que dentro del caos, conservan la sencillez y que dentro del conflicto buscan la armonía, pero sobre todo para quienes en medio de la dificultad, encuentran una oportunidad para ayudar.

“La pandemia ha hecho de este segundo año de trabajo legislativo, un año de experiencia, que me ha permitido construir y reforzar consensos, acuerdos y compromisos, mi caminar en la senda de la interlocución, así como también, marcar mis desacuerdos varias veces, pero lo más importante ha sido, que compañeras y compañeros diputados han coincidido, en que el fruto de nuestras decisiones siempre tendrá como eje y propósito, garantizar el bienestar a nuestros representados.

“Ser Diputada federal es una tarea importante, pero la única forma de honrarla, es cuando tus acciones tienen esa congruencia que abraza el interés común, donde el reconocimiento más importante es saber que hice una labor con dignidad; con apego a la legalidad y con la satisfacción plena.

“Como Diputada federal he recibido, felicitaciones, reconocimiento a mi trabajo, pero así también opiniones diferentes, de ciudadanos, amigos y amigas que han cuestionado la decisión a la hora de emitir el voto, sin embargo, la esencia de la democracia es la diversidad del pensamiento, porque solo así se enriquece el debate público para construir acuerdos y consensos que impactan a la población en una mejor calidad de vida.

“Hoy quiero decirles, que cuando inicié este viaje y me sumé a esta Cuarta Transformación, refrendé mi palabra de respetar los principios de: No robar, No mentir y No traicionar, mismos que han sido los valores que recibí de mis padres y que han estado presentes en mi formación profesional y política. Lo anterior sin perder mis propios ideales de acompañar, servir y proteger a quienes han buscado algún apoyo de mi parte, incluso aunque pensemos diferente.

“Durante mi campaña, toqué puertas casa por casa, comprometiéndome con cada familia, que mi tarea sería trabajar de la mano del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y cumplir con mi responsabilidad como lo he hecho en las tareas y encomiendas que he tenido a lo largo de mi carrera profesional y política.

“En este segundo año de trabajo legislativo nos propusimos diversos retos en materia de reformas.

“Detrás de cada iniciativa presentada o aprobada por el grupo parlamentario de Morena privilegiamos el análisis, la discusión y la generación de acuerdos y consensos más allá de los colores y las divergencias ideológicas porque tenemos muy claro que se legisla por el bienestar de la gente.

“Cito alguna de las aprobaciones de Leyes que logramos en este segundo año legislativo”:

Ley de Amnistía

“Esta Ley representa un acto de justicia social que otorga libertad a aquellas y aquellos que han sido criminalizados por la situación de pobreza o la precariedad en su condición de vida. Excluyendo los delitos graves”.

Violencia política y Paridad de Género

“Se reformaron diversas disposiciones para prevenir, atender y sancionar la Violencia Política en Razón de Género y con ello garantizar procesos electorales que no atenten contra la integridad de las personas, así como varias reformas a 86 leyes secundarias en materia de paridad de Género a fin de evitar que se menoscaben los derechos político electorales de las mujeres”.

Incremento de penas por feminicidio y abuso sexual

“Se reformó el Código Penal Federal para aumentar hasta 65 años la prisión por feminicidio y de 10 a 18 años la prisión por abuso sexual contra menores de edad; además a los servidores públicos que retarden o entorpezcan la procuración de justicia serán castigados con una pena de prisión de 3 a 8 años así como destitución e inhabilitación hasta 10 años”.

Derecho a la salud gratuita y a los programas sociales.

“Se reformó el artículo 4° Constitucional para la universalidad de los programas sociales, así como atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Además de apoyo económico a personas con discapacidad, adultos mayores y becas para estudiantes”.

Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

“Se reformaron cinco leyes secundarias con la finalidad de consolidar un comercio mutuamente benéfico para los países, que promueva mercados más libres y justos así como un crecimiento económico sostenido de la región. La reforma también implicó el impulso a la creatividad y a una retribución justa al talento”.

No criminalización de la migración

“Se modificó el Artículo 11 Constitucional para incluir el derecho humano a migrar y no criminalizar la migración irregular, así como velar por que nuestros compatriotas en el extranjero ejerzan sus derechos humanos, cualquiera que sea su estatus migratorio y promover asistencia a sus familiares”.

Violencia digital (Ley Olimpia)

“Se reconoce a la violencia digital como un tipo de violencia, la cual se realiza a través de las tecnologías de la información y la comunicación, así como redes sociales, lesionando la integridad, dignidad, intimidad, libertad y la vida privada de las mujeres causando daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual”.

Priorizar el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres

“Se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para impulsar la creación, operación y fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres en el país y homologar las funciones esenciales que brindarán estos centros para que más mujeres accedan a la justicia”.

Iniciativas propuestas en este Segundo año Legislativo

“Sancionar omisiones de Ministerios Públicos. Se adiciona el Artículo 258 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales para considerar sanciones y medidas de apremio para él o la ministerio público que incurra en omisiones para investigar y dar trámite a denuncias”.

Conformación de Grupos Especializados en la Atención a la Violencia de Género (GEAVIG)

“Para reformar el artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la finalidad de que en las entidades federativas se cuente con grupos policiales especializados en atención a la violencia de género que a su vez cuenten con una sólida formación en la materia”.

La Violencia Obstétrica como delito

“Para reformar el Código Penal Federal para tipificar diversas conductas de maltrato y negligencia en la atención del embarazo, parto o puerperio por parte del personal de salud, el cual será sancionado con prisión de tres a seis años incluyendo la inhabilitación para el ejercicio profesional”.

Combate a la pobreza de las mujeres

“Propongo en la Ley General de Desarrollo Social, un mecanismo que permita una medición más justa de la pobreza donde se visibilicen a las mujeres, a las niñas y a los niños y donde los programas sociales que pretenden abatir la desigualdad lleguen a las mujeres en situación de pobreza”.

Paridad de género entre las personas beneficiarias de programas sociales

“Propongo en la Ley General de Desarrollo Social, para incorporar el principio de paridad entre las personas beneficiadas de los programas sociales, así también para que las partidas presupuestales del anexo 13 para la igualdad entre mujeres y hombres, se ajusten exclusivamente a los programas y acciones para la igualdad.

“Más recursos para las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas y los Centros de Justicia para las Mujeres.

“Propuse incluir en la Ley de Coordinación Fiscal a los Centros de Justicia para Mujeres y a las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas para que reciban recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.

“Agradezco a todas y todos los presentes, que hacen el favor de acompañarme para cumplir con esta obligación, claro apegados a la nueva normalidad y todos cumpliendo con la sana distancia, responsabilidad que todos tuvimos que cumplir debido a la necesidad de cuidarnos de la pandemia, hemos logrado transitar y enfrentar cada uno desde nuestras familias, a muchos nos tocos vivir todo este sufrimiento del contagio y la enfermedad, me toco enfrentar y sumarme con muchas familias en el acompañamiento desde la orientación, canalización en materia de salud, en la aportación de caretas, cubre bocas, y demás accesorios para cuidarnos del contagio, material que al inicio de la pandemia eran escasos e inalcanzable, y que las instituciones de salud no tenían el material para brindarle a su personal, fue así como atendimos a personas que laboran en clínicas del IMSS, de la región 94, de la chuchilla, Cobah, de la clínica materno infantil, de la 510 (clínica de especialidades), así como del hospital general y del ISSSTE.

“La pandemia nos dejó al descubierto muchos problemas, y nos mostró la realidad de los problemas de salud de nuestra población, y los pacientes de estas enfermedades quedaron en el olvido, como los enfermos de VIH, y demás enfermedades crónicas degenerativas, que requerían apoyo, a ellos fue necesario brindar la ayuda de medicamentos, de traslados a los hospitales de Mérida, estudios de análisis clínicos, canalizaciones e incluso trámites funerarios.

“En suma, desde los grandes problemas que enfrentamos, las necesidades de nuevas y mejores oportunidades para todos han formado la base de coincidencia para que juntos encontremos alternativas a nuestros problemas, me siento orgullosa de todas y todos, que han formado parte de este proceso de trabajo conjunto, Ustedes son la esencia que me permite seguir trabajando en la búsqueda de respuesta a las necesidades de nuestras familias donde siempre he estado identificada.

“Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles a quienes sumaron a este proyecto, pero también a quienes expresaron sus diferencias, porque me permitieron crecer y ser mejor persona para seguir sirviendo. No quiero dejar de mencionar a todas las mujeres que me han acompañado desde todos los sectores y reconocer a todas las que dejándolo y arriesgándolo todo, resisten y luchan por nuestros derechos, sin esas luchas yo no hubiera podido estar aquí representando a mi distrito.

“La lucha por una justicia social en igualdad de derechos para todas y todos es la causa que me mueve y si ustedes me lo permiten seguiré luchando por un país más justo, donde la pluralidad de voces sean escuchadas en particular la de aquellos y aquellas en mayor situación de vulnerabilidad”, concluyó la Diputada federal Mildred Ávila Vera.